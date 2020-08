Gasholders Londen pakt uit met duurzaamheidsmaatregelen

In Londen zien we een duurzaam project gestalte krijgen: Gasholder Triplets. Met een veelvoud aan duurzaamheidsmaatregelen laat het complex met 145 appartementen inclusief balkons en terrassen haar spierballen zien.

Beeld: Billy Bolton

Betrokken bij het project zijn onder andere architect WilkinsonEyre, uitvoerder We Think Resin en leverancier EPI. Zij richten zich op een ‘fabric first’ bekledingssysteem met een hoge isolatiewaarde, driedubbele beglazing, regelbare natuurlijke ventilatie en een computergestuurd buitenzonweringssysteem. EPI zorgt hier voor Superbase gietvloeren, in meerdere kleuren uit hun Colour Collection.

Ambitie voor volledige circulariteit

“De vloeren gaan zo’n 30 jaar mee”, vertelt CEO Sander Egels van EPI Group, die zich de komende tijd erop richt om producten en verpakkingsmaterialen volledig circulair te maken. “We zijn al in een verregaand stadium: je kunt een EPI gietvloer verwijderen en afvoeren zonder dat er schadelijke stoffen vrijkomen.” Een volgend stadium is volgens hem het vinden van een nuttige manier om de vloer daadwerkelijk in een ander product te hergebruiken. “Een voordeel aan een EPI-gietvloer is dat je de vloer eigenlijk nooit hoeft weg te halen, je kunt er namelijk gemakkelijk en zonder kwaliteitsverlies een nieuwe vloer overheen aanbrengen.”

WTW en domotica

Verder wordt gebruikgemaakt van warmteterugwinning. Ieder appartement is uitgerust met een wtw-systeem, led-verlichting en koelsystemen. De apparaten hebben slimme eigenschappen en zijn gekoppeld aan het domoticasysteem. Er wordt gebruikgemaakt van het Argent Kings Cross warmte en energienetwerk, dat het energieverbruik in het gebied moet verminderen.

Britse duurzaamheidsstandaard

Dankzij de inzet op duurzaamheid moet er 45% minder energie worden gebruikt dan de regelgeving voorschrijft. Verder wordt een niveau 4 van ‘Code for Sustainable Homes’ behaald, een duurzaamheidsstandaard die in 2007 in Groot-Brittannië werd geïntroduceerd. De code wordt ingezet om de duurzaamheid van nieuwe woningen te verhogen en te meten in negen categorieën: energie en CO 2 -uitstoot, water, materialen, afval, vervuiling, gezondheid en welzijn, management, ecologie en afvloeiing van oppervlaktewater.

BREEAM Very Good

Verder wordt voor de winkelunits op de begane grond een BREEAM Very Good-certificering behaald. Het ontwerpteam van WilkinsonEyre en Hoare Lea werken samen met Argent om het gebouw in de gebruiksfase te monitoren en te optimaliseren. Meer informatie over Gasholders lees je op deze pagina. Ontdek ook de duurzaamheidsambities van EPI.