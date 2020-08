Van Gelder haalt CO2-reductie jaar eerder dan doelstelling

Uit het deze maand verschenen Duurzaamheidsverslag van de Van Gelder Groep blijkt dat het bouwbedrijf al in 2019 de hoofddoelstelling haalde - een CO 2 -reductie van 20% t.o.v. 2010 - die was voorzien voor 2020.

“De footprint van onze projecten neemt aanmerkelijk af”, aldus verantwoordelijk directeur Mink Jaap Ypma. “Dit meten we via het CO 2 -projectplan, waarin we de CO 2 -uitstoot van de standaard aanpak afzetten tegen de uitstoot van een duurzame aanpak. Vervolgens meten we tijdens de uitvoering de uitstoot om onze belofte aan te tonen. Niet alleen op het gebied van CO 2 , maar zeker ook op het gebied van stikstofuitstoot.”

Van Gelder investeerde afgelopen jaar bijna 5 miljoen euro in nieuw elektrisch materieel. Mede daardoor werden er veel stappen gezet op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en mobiliteit.

Het bedrijf groeide in 2019 wel in omzet en aantal werknemers, zodat de absolute uitstoot iets hoger uitkwam dan in 2018 (+0,5%). Toch is dat een opmerkelijke prestatie gezien de omzetgroei van meer dan 20%.

De hoofddoelstelling van 20% CO 2 -reductie in 2020 ten opzichte van 2010 is gerelateerd aan onder andere de omzet en FTE van Van Gelder. Deze keuze is gemaakt om rekening te kunnen houden met de verwachte groei van het bedrijf. Door de komende jaren actief te investeren in emissievrij materieel wil Van Gelder deze trend duurzaam doorbreken.

CO 2 -uitstoot per KPI

Naast de CO 2 -uitstoot per omzet, worden nog zeven andere KPI’s ingezet om de voortgang van de doelstellingen bij te houden:

CO 2 gas(kantoor)/FTE;

gas(kantoor)/FTE; CO 2 brandstof/km;

brandstof/km; CO 2 gas ACN/ton asfalt;

gas ACN/ton asfalt; CO 2 materieel/FTE AMVG;

materieel/FTE AMVG; kWh/FTE;

CO 2 privé auto’s/km privé auto’s.

Bovenstaande KPI’s helpen om meer inzicht te krijgen in de CO 2 -uitstoot van Van Gelder, zodat er tijdig op het beleid gestuurd kan worden.

Mink Jaap Ypma (Directeur (Van Gelder projecten kabel-, leiding- en montagewerken) overhandigt het eerste exemplaar van het Duurzaamheidsverslag 2019 aan Sacha Stolp, innovatieregisseur van de gemeente Amsterdam.

Uitstoot materieel

De lichte toename van de uitstoot in 2019 bleef uiteindelijk beperkt door het gebruik van nieuw en zuiniger materieel, elektrische machines en blauwe diesel.

De resultaten van de reductiemaatregelen in 2019 op dit gebied:

0,1% Aandacht geven aan het rijgedrag van medewerkers ieder kwartaal 0,1%

1,5% Bewustwording rijgedrag medewerkers tijdens rit

3,8% Aanschaf zuinig materieel

0,2% Gebruik blauwe diesel

2,5% Zuinige lease auto’s opnemen in wagenpark

0,5% Elektrische voertuigen opnemen in wagenpark

1,0% Bandenspanning

0,4% Biogas

(Totaal: 10%)

Duurzaamheidscoördinator

Niels van der Goot, de duurzaamheidscoördinator bij Van Gelder (zie foto), zegt in een reactie: “In vergelijking met 2018 heeft onze CO 2 -werkgroep flinke stappen gezet. We zijn effectiever en er is meer duidelijkheid over onze aanpak. Hierdoor verlopen de maatregelen om de CO 2 -uitstoot te reduceren beter. Voorheen ontbrak de helderheid, een goede voorbereiding en voldoende tijd. In 2019 zijn enorme stappen gezet en daar zien we nu de resultaten van.”

Als duurzaamheidscoördinator houdt Van der Goot zich fulltime bezig met CO 2 -uitstoot. Zo berekent hij bijvoorbeeld voor veel projecten van Van Gelder de uitstoot. Daarnaast houdt hij zich met meer onderwerpen bezig en vooral met de onderwerpen stikstof en circulariteit.

“Binnen Van Gelder mag ik een voortrekkersrol vervullen als het om stikstof gaat. Dat komt omdat het vrij nieuw is. Daar komt bij dat het ook veel tijd kost om het allemaal te begrijpen en oplossingen te bedenken. Tijd die veel collega’s niet zomaar kunnen vrijmaken.”

“In 2019 zijn we met een kleine groep collega’s begonnen met het opstellen van een plan van aanpak. We kijken dan enerzijds naar het probleem in het algemeen en specifiek voor Van Gelder, en anderzijds denken we na over oplossingen. Bij mogelijke maatregelen kun je dan denken aan elektrisch werken.”

Circulariteit

Van der Goot verdiept zich ook in het duurzaamheidsthema circulariteit. “Hierbij gaat het erom dat we materialen hergebruiken zonder dat deze materialen in waarde verminderen”, legt hij uit. “Als we kijken naar Van Gelder, dan betekent dit bijvoorbeeld dat we asfalt hergebruiken en daar hoge kwaliteit mengsels van maken in plaats van het aankopen van nieuwe grondstoffen. Het freesasfalt dat vrijkomt wordt dan hergebruikt om nieuwe mengsels van te maken.”

De duurzaamheidscoördinator houdt zich ook bezig met de overige materialen die Van Gelder in producten gebruikt, zoals staal of hout. Zo wordt de hele scope van een project meegenomen in de circulaire aanpak. Het is duidelijk dat duurzaamheid als begrip erg breed is. Zo gaat Van der Goot zich ook bezighouden met het afvalbeleid van het bedrijf. Hij kijkt daarbij niet alleen naar het scheiden en recyclen van afval op onze kantoren, maar ook op projectlocaties. De duurzaamheidspecialist verwacht dat er alleen nog maar meer thema’s zullen bijkomen.

Wat betreft de nabije toekomst van duurzaamheid bij de Van Gelder Groep is ten slotte zijn doel: “Het verder verduurzamen van onze projecten en de producten die wij leveren. Naast een duurzame bedrijfsvoering kunnen we daarmee ook op het gebied van innovatieve duurzame initiatieven een voorloper zijn in onze branche. Zoals bijvoorbeeld onze asfaltcentrale in Tiel, die de meest duurzame asfaltcentrale van Nederland is.”

Het complete Duurzaamheidsverslag lees je hier.

Bron tekst & foto's: Van Gelder Groep