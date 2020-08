Green Tie Gala op 28 oktober 2020

Het Green Tie Gala 2020 vindt plaats tijdens Building Holland op woensdagavond 28 oktober 2020, een feestelijke avond exclusief toegankelijk voor 300 genodigde directieleden en bestuurders uit de Nederlandse bouw- en vastgoedsector. Hoogtepunt van de avond is de uitreiking van de ABN AMRO Duurzame 50 award voor de meest duurzame persoon in de bouw 2020. In 2019 viel de eer te beurt aan Onno Dwars.

Boven: De terugblik van het Green Tie Gala 2019

Het Green Tie Gala is de ideale plek om oude bekenden te ontmoeten en nieuwe contacten op te doen, om samen te bouwen aan constructieve en duurzame samenwerkingen voor de toekomst.

Programma Green Tie Gala

Het Green Tie Gala is een ‘invitation only’ event voor de top 300 uit de bouw en vastgoed sector. Een geheel verzorgde, interactieve avond met inspirerende sprekers en top-entertainment. Met als hoogtepunt van de avond de uitreiking van de 'ABN AMRO Duurzame 50' award voor de meest duurzame persoon in de bouw 2020. Vanzelfsprekend zorgen we ervoor dat het event volledig corona-proof is.

Thema, datum & locatie

Thema: Silver, Gold & Green

Datum: 28 oktober 2020

Locatie: RAI Amsterdam

Kledingadvies

Green Cocktail Attire. Smoking of pak voor de heren met een accessoire als een strikje of stropdas in het groen. Dames leef u uit, voor een groene cocktailjurk of groene accessoire zoals een sieraad, sjaal, avondtasje of schoenen rollen wij de groene loper voor u uit!