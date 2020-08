Drie tips voor een duurzamere woning

Als huiseigenaar heb je verschillende mogelijkheden om jouw steentje bij te dragen aan het verduurzamen van Nederland. Zonnepanelen, warmtepompen, restwatersystemen, spouwmuur- en raamisolatie. Vaak zie je door alle bomen het bos niet meer. Er zijn ontelbare mogelijkheden beschikbaar. Om meer duidelijkheid te geven over de mogelijkheden deelt Ennatuurlijk een aantal handige tips.

1. Laat je informeren

Er zijn talloze opties die ieder een bijdrage leveren aan een betere wereld. Maar waar begin je dan precies? Hoewel het voor de hand ligt, is het van belang om jezelf te verdiepen in alle mogelijkheden bij betrouwbare organisaties zoals Klimaatstichting HIER en Milieu Centraal. Vraag daarnaast informatie op over duurzame mogelijkheden bij energieleveranciers. Zo kun je op basis van jouw eigen situatie en wensen een passende oplossing kiezen.

Een recent onderzoek van Ennatuurlijk laat zien dat nog relatief veel huiseigenaren niet bekend zijn met alle mogelijkheden en opties om hun woning te verduurzamen. Ruim 15 procent van alle respondenten gaf aan niet te weten hoe zij hun woning kunnen aanpakken. Door jezelf goed te verdiepen op internet, bij energiecoöperaties of bij je gemeente weet je wat mogelijk is en voor jou het beste werkt.

Iedere woonsituatie is uniek en vraagt daarom om een eigen aanpak. Toch is het voor bijna iedereen raadzaam om energie te besparen met bijvoorbeeld LED-lampen en vermindering van verbruik (korter douchen, de thermostaat een graadje lager en deuren sluiten). Ook zijn het aanschaffen van zonnepanelen en het aansluiten op een warmtepomp, of het warmtenet, duurzame opties. Indien het laatste nog geen optie is, kan een moderne HR-ketel of eventueel een hybride warmtepomp een aanzienlijk verschil maken.

2. Houd de warmte vast

Nadat je alle mogelijkheden hebt verkend, is het tijd om aan de slag te gaan. Bij de verduurzaming van een woning is het energieverbruik verminderen altijd de eerste stap. Zolang warmte niet verloren gaat, hoeft het niet geleverd te worden. Dit bespaart energie, maar uiteindelijk ook kosten. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van muren, vloeren of het dak en het plaatsen van nieuwe kozijnen, HR++ glas of beter. Zoals al eerder aangegeven, is iedere woonsituatie uniek. Daardoor verschillen de omstandigheden per huis – en daarmee ook de vereisten voor goede, toekomstbestendige isolatie.

Daarnaast zorgt isolatie ervoor dat de warmte binnenshuis blijft tijdens koude dagen en daardoor een aangenamer leefklimaat oplevert. Ook wordt goede isolatie gezien als een cruciaal aspect bij een aansluiting op een warmtenet of andere warmtevoorzieningen. Uiteindelijk bespaar je als huiseigenaar een hoop onnodige kosten, waardoor isoleren voordelig is voor je eigen portemonnee.

3. Begin klein

Het verduurzamen van jouw woning kan uiteindelijk een forse besparing betekenen voor jouw maandelijkse kosten. Toch kan het doorvoeren van veranderingen een lastige klus lijken: een project schrikt snel af vanwege de verwachte omvang of kosten. Het kan ook voorkomen dat je meer tijd nodig hebt om de juiste keuze te maken, of momenteel niet het juiste budget bezit om aanpassingen te maken.

Gelukkig zijn er uiteenlopende, kleine bespaartips die je binnen de kortste keren hebt toegepast. Zo hoef je niet direct een grote investering te doen, maar pluk je wel al de vruchten. Controleer bijvoorbeeld of jouw thermostaat nog goed staat afgesteld. Als er ’s nachts veel onnodige warmte wordt verbruikt, is dit nadelig voor jouw energierekening. Stel de thermostaat daarom zo energiezuinig mogelijk af en verwarm alleen wanneer het echt nodig is. Kijk daarnaast of er geen warmte kan ontsnappen via kieren of gaten. Door deze plekken te dichten, kun je op jaarbasis aanzienlijk besparen. Het zijn wellicht voor de hand liggende tips, maar er is nog veel winst mee te behalen.

Met behulp van een paar kleine aanpassingen in of aan het huis, of gedragsveranderingen bij de bewoners, kan er al grote impact gemaakt worden op de energierekening en het milieu. Zorg ervoor dat je de juiste informatie krijgt en dat je jezelf goed inleest. Op die manier maak je gerichte keuzes om jouw woning te verduurzamen en bij te dragen aan een beter klimaat.

Duurzame bespaartips voor je woning vind je op deze pagina.