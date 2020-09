Advertorial: Event legt nadruk op futureproof architectuur

ARCHITECT@WORK Rotterdam vindt definitief plaats op 16 en 17 september 2020. Op de editie presenteren zo’n tweehonderd exposanten hun innovaties. Rond het thema ‘future-proof’ zijn daarnaast verschillende tentoonstellingen te zien en organiseert Architectenweb wederom het seminarprogramma.

“De afgelopen periode hebben we gebruikt om het concept van ARCHITECT@WORK zo aan te passen dat de beursvloer voor iedereen een coronaveilige omgeving is geworden en dat tegelijkertijd de beleving ervan – met het sfeervolle lichtplan, het unieke standenconcept, de uitgebreide en gratis catering – overeind is gebleven”, vertelt Nathalie Sandra van ARCHITECT@WORK.

“Wij zijn er klaar voor.”

Wat voor veranderingen zijn er zoal doorgevoerd? De meest zichtbare zijn de verruimde openingstijden, nu van 10:00u tot 19:00u. Daarbij vraagt de organisatie aan bezoekers om van tevoren een dagdeel te kiezen waarop zij ARCHITECT@WORK willen bezoeken. “Zo kunnen we garanderen dat het niet te druk wordt”, verklaart Nathalie Sandra.

Juist ARCHITECT@WORK is natuurlijk ook een plek waarop veel handen geschud worden. “Dat kan nog even niet en dat zal best nog wel even wennen zijn”, gaat Nathalie Sandra verder. “Maar ik weet zeker dat iedereen er ook enorm van zal genieten om – op veilige afstand – elkaar weer te zien. Persoonlijk contact is niet alleen menselijk maar ook belangrijk. Voor architecten is het cruciaal om een nieuw product toe te kunnen passen. Ze willen het product daadwerkelijk gezien hebben en het bedrijf erover gesproken hebben.”

Om het nog eenvoudiger te maken om contacten te leggen, lanceert ARCHITECT@WORK de mogelijkheid om nog makkelijker op A@W of daar buiten een (online) afspraak met elkaar te maken. “Ook wanneer het niet lukt om ARCHITECT@WORK te bezoeken, kan de voorschrijver zo toch nieuwe contacten leggen”, aldus de organisatie.

Future-proof

Het thema van de tweejaarlijkse editie is dit keer ‘future-proof’, oftewel ‘klaar voor de toekomst’. Rond dit thema is de materialententoonstelling Fantastic Future (door MaterialDistrict), een fototentoonstelling (door DAPh) en een projectententoonstelling (door world-architects.com) te zien.

Ook het lezingenprogramma, dat Architectenweb opnieuw organiseert, haakt op dit thema aan. Om ervoor te zorgen dat iedereen op veilige afstand van elkaar zit, krijgt de zaal een ruimere opstelling dan anders.

ARCHITECT@WORKvindt plaats op 16 en 17 september in Rotterdam Ahoy, beide dagen van 10:00 tot 19:00. Kijk voor meer informatie op deze pagina. Registreren gaat via deze link.