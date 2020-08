Kenmerken en voordelen bouwteam in podcast BNR Bouwmeesters

Wat zijn de kenmerken en voordelen van een bouwteam? En wat de verschillen met andere contractvormen? Op BNR Nieuwsradio gingen twee specialisten in op de details.

Naast TU-hoogleraar Hans Wamelink kwam ook Jaap de Koning (hoofd vestiging Amsterdam van Witteveen+Bos) aan het woord. De Koning is een van de vijf auteurs van de nieuwe Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020 en kon op tal van punten aangeven waarom het bouwteam zoveel voordelen kent.

Wamelink doceerde dat het bouwteam al sinds de wederopbouw in Nederland een belangrijke samenwerkingsvorm is. Inmiddels stamt de laatste versie uit de vorige eeuw en zijn de ervaringen van de afgelopen twintig jaar verwerkt in de nieuwe versie die Duurzaam Gebouwd publiceerde, aldus De Koning.

Constructief

Als belangrijkste kenmerk noemde De Koning de vroege betrokkenheid van de aannemer in het ontwerpproces, waardoor de kans op een constructieve samenwerking stukken groter wordt dan bij andere contractvormen. Dat alles vraag wel veel van houding en gedrag van beide partijen, iets waar juist in de nieuwe modelovereenkomst veel aandacht voor is. Wamelink bevestigde dat je dat aspect door een goed bouwteamcontract kunt stimuleren.

Kan het bouwteam ook de oplossing vormen voor de huidige problemen in de bouwwereld en de grote opgave die er ligt? Daarop stelde Wamelink dat het bouwteam vooral in middelgrote tot grote projecten goed zal kunnen werken. “Het is vooral belangrijk dat je in de voorfase de aard en het type van risico’s expliciet met elkaar bespreekt. In plaats van dat aannemers die risico’s door de contractvorm automatisch in de schoenen krijgen geschoven.”

Wamelink ging ook in op bouwteamprojecten bij de grootste bouwer van Nederland, BAM. “Met name door projectontwikkelaars en in de utiliteit worden er heel veel winstgevende projecten in bouwteam uitgevoerd”, aldus Wamelink. “Het scheelt daarbij enorm als je een betere splitsing maakt tussen de voorfase van het ontwerpen en het werkelijk realiseren.” En dat is precies wat een bouwteam beoogt.

Beluister nu het complete gesprek van een klein half uur op BNR.

Foto boven: Jaap de Koning