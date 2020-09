Veel steun voor Leontienhuis

Aanstaande donderdag vindt in Zevenhuizen de Leontien Charity Ride plaats. Inventum en Acquire Publishing ondersteunen daarbij de activiteiten van Leontien van Moorsel voor het Leontienhuis. Jij ook?

Je kunt de deelnemers in Zevenhuizen aan de wielertocht Leontien Charity Ride powered by Inventum nog actief ondersteunen. Acquire Publishing, uitgever van Duurzaam Gebouwd, deed dat al op het podium van haar eerste Verbindingsfestival. Salesmanager Esmeralda van Milgen (Acquire Publishing): “Wij vinden het Leontienhuis een heel goed doel en zijn daarom gaan kijken naar de mogelijkheden van sponsoring. Vijf jaar geleden werden we al door Leontien van Moorsel geïnspireerd tijdens het congresdiner van het Duurzaam Gebouwd Congres, waar zij spreker was. Met die avond in het achterhoofd en om het Leontienhuis een podium te geven, hebben we Leontien van Moorsel en Manon Veldkamp, Marketing Manager Inventum, het afgelopen Verbindingsfestival laten afsluiten.”

Bewustwording

Over de keuze om de activiteiten voor het Leontienhuis te ondersteunen, zegt Van Milgen: “Iedereen kan zich indenken wat voor nare ziekte een eetstoornis is. En kon je dat niet, dan kun je dat nu wel. Maar ik denk wel dat eetstoornissen onderbelicht zijn en dat er nog veel onbegrip is over dit ziektebeeld. Sterker nog, ik denk dat veel mensen dit niet eens als ziekte zien. Er ligt nog echt een uitdaging om bewustwording te creëren.”

“Daardoor vind ik het extra goed dat dit onder de aandacht wordt gebracht, want het gaat om veel meer dan 'niet eten'. Dat beeld moet veranderen. Als wij ons steentje hieraan kunnen bijdragen, vind ik dat heel mooi.

Dat is wat wij ook willen uitstralen als bedrijf: wij zijn een actieve partner. Of dat nu is als mediapartner van de Leontien Charity Ride of als strategisch partner van branchegenoten. Dat is de kracht van ons bedrijf”, besluit Van Milgen.

