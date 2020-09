Het Verbindindingsfestival heeft méér voor je in petto dan podia als Aardgasvrije Wijk en Gezonde Gebouwen. Zo is er voorafgaand aan het festival een symposium van Heijmans over het onderwerp Gezonde Leefomgeving. In dit artikel gaan we in op laatstgenoemde initiatief en laten we zien wat je daar kunt verwachten.

Gezonde leefomgeving dankzij sociale verbinding’ heet het symposium, dat je onder andere vertelt over wat je nodig hebt voor een omgeving die goed is voor mens en dier. Er worden concrete voorbeelden van realisaties binnen deze context, waaronder de Maanwijk in Leusden, waar spontane ontmoetingen vanzelfsprekend zijn en gezond gedrag gestimuleerd wordt.

Programma bekend

Op deze pagina lees je alles over het complete programma, met presentaties van onder anderen Heleen Herbert, CCO van Heijmans, Roel Vermeulen van Universiteit Utrecht en een paneldiscussie met experts als Jan Fokkema van NEPROM en wethouder Erik van Beurden van Leusden.

