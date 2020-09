Building Holland 2020 wordt hybride event

Het innovatie event Building Holland wordt een hybride event. De fysieke editie die gepland stond op 27, 28 en 29 oktober 2020 in RAI Amsterdam wordt verplaatst naar 30 maart t/m 1 april 2021. Dat wil niet zeggen dat beursorganisator Easyfairs de oorspronkelijke beursdagen (27 t/m 29 oktober) onbenut laat. Integendeel, want Easyfairs introduceert op deze dagen een volledig hybride event in samenwerking met haar partners.

“Building Holland stond in eerste instantie gepland in maart, maar vanwege het coronavirus hebben we die editie verplaatst naar oktober. Wij waren overtuigd dat Building Holland in oktober door kon gaan conform alle coronamaatregelen, maar het sentiment onder de exposanten is in de afgelopen periode veranderd. Wij vinden het uiterst belangrijk om te luisteren naar onze exposanten en hebben daarom besloten om de fysieke editie van Building Holland te verplaatsen naar begin 2021”, verklaart Dirk van Gemert namens Building Holland.

Van Gemert: “Tegelijkertijd staat de markt voor grote uitdagingen en willen wij ook blijven benadrukken hoe belangrijk technologische innovatie voor de bouw en vastgoedsector is. We zien een rol voor onszelf weggelegd om technologische vernieuwing in de bouw te koppelen aan de vastgoedsector. Er gebeurt zo ontzettend veel, we kunnen niet stilzitten en wachten tot begin 2021. Daarom lanceren we een hybride event op 27, 28 en 29 oktober om partijen te verbinden en te komen tot innovatieve concepten en samenwerkingen. We lossen tenslotte samen de problemen van morgen op.”

Hybride event

Het hybride event wordt georganiseerd op de vernieuwde bovenverdieping van Evenementenhal Gorinchem – Next Level – dat eigendom is van Easyfairs. Bezoekers kunnen het digitale gedeelte online volgen in Building Holland Digital. Hier geven toonaangevende keynote sprekers presentaties over het verduurzamen van vastgoed. Ook zijn er in de break-out sessies verschillende discussiepanels digitaal bij te wonen. Verder is de nationale werkconferentie van partner Cirkelstad drie dagen lang online te volgen. De digitale omgeving voor laatstgenoemde werkconferentie én Building Holland Digital worden ingevuld door Duurzaam Gebouwd. Het inhoudelijke programma van de drie dagen kennisdeling wordt samengesteld door diverse kennispartners, waaronder TVVL, Cirkelstad en Duurzaam Gebouwd.

Building Holland Digital op 10 september stond in het teken van de Energietransitie. Links moderator Ysbrand Visser (Duurzaam Gebouwd) rechts Dirk van Gemert (Building Holland)

“Ook voegen we een fysiek randje toe aan het programma, want we organiseren in samenwerking met onze partners een aantal inspirerende activiteiten. Kortom: het hybride event van Building Holland is een combinatie van top keynote sprekers, verschillende awards en nominaties. We maken er een driedaags digitaal feest van voor de bouw- en vastgoedsector”, besluit Van Gemert.