Groot Handelsgebouw wordt 1,5 meter-proof met behulp van onafhankelijk keurmerk

Het Groot Handelsgebouw, een rijksmonument van 120.000 vierkante meter, is één van de grootste multifunctionele gebouwen van Nederland. De eigenaar is vastgoedinvesteerder en -manager Jamestown. Als eigenaar van multifunctionele gebouwen over de hele wereld, begon Jamestown al in januari met het voorbereiden van zijn Covid-19 aanpak. Duurzaam Gebouwd-partner CFP Green Buildings ging voor hen aan de slag met het Groot Handelsgebouw in Rotterdam.

Coronamaatregelen voor het Groot Handelsgebouw

Het Groot Handelsgebouw is al een tijdje bezig met verduurzamen. CFP ondersteunt hen hierbij met BREEAM en WELL. In coronatijd kwam daar de aanvullende vraag bij: ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de algemene ruimtes van het Groot Handelsgebouw goed te bezoeken zijn met de coronamaatregelen?’

Op locatiebezoek

Allereerst is CFP langsgegaan op locatie in het Groot Handelsgebouw en heeft een inschatting gemaakt van welke maatregelen toegepast zouden moeten worden om zo efficiënt mogelijk aan de 1,5 meter-certificering te voldoen. Daarnaast werd er ook gekeken naar hoe de gebruikers van het gebouw zich gedroegen. Op basis hiervan werd een inschatting gemaakt van welke maatregelen het meest efficiënt waren en in de praktijk het beste werken.

Maatregelen om 1,5 meter-proof te worden

Op basis van het locatiebezoek is er een rapportage opgesteld met verschillende scenario’s en bijbehorende kosten. Alle mogelijke maatregelen zijn overzichtelijk op een plattegrond aangegeven per verdieping en per ruimte. Ook is er een inventarisatielijst opgesteld van materialen die aangeschaft zouden moeten worden om 1,5 meter-proof te worden. Denk hierbij aan ontsmettingsmiddelen, plexiglas en stickers.

Aan de slag met de rapportage

Vóór de inventarisatie waren er al een aantal maatregelen genomen bij het Groot Handelsgebouw. Door de rapportage van CFP kreeg de Manager Facilitaire Dienstverlening inzicht in wat er aanvullend nog toegepast moest worden en wat de kosten hiervan waren. Ook werd de rapportage gebruikt om de huurders en medewerkers te informeren over de maatregelen die genomen werden.

Certificaat Anderhalve Meter Kantoor

Inmiddels zijn alle maatregelen doorgevoerd en heeft er een audit plaats gevonden. Als een van de eerste bedrijven beschikt het Groot Handelsgebouw nu over een Certificaat Anderhalve Meter Kantoor, uitgegeven door SKG-IKOB. Medewerkers kunnen hiermee weer veilig terugkeren naar hun werk.

De maatregelen uiteengezet: