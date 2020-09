Thalia Verkade en Annemarie van Doorn op mainstage Verbindingsfestival

Naast de vele verschillende podia op het Verbindingsfestival van 29 september, staan er diverse keynotes op de mainstage. In dit artikel lichten we twee sprekers uit.

Journalist Thalia Verkade verzorgt de eerste presentatie op de mainstage ‘Van wie is de straat?’. Tijdens haar keynote leer je anders kijken naar de inrichting van de publieke ruimte. Ze maakt daarbij de verbinding naar haar boek ‘Het recht van de snelste’, dat Verkade met wetenschapper Marco te Brömmelstroet schreef.

Ook Annemarie van Doorn van de Dutch Green Building Council (DGBC) staat op de digitale planken, om de aandacht te vestigen op het akkoord van Parijs. In 2040 al Paris Proof kan wél, dat is de ambitie van het Deltaplan Duurzame Renovatie. Benieuwd hoe Nederland zijn rol als gidsland kan oppakken om CO 2 fors te reduceren in de gebouwde omgeving.

