'Woningmarkt gebruiken om ons uit de crisis te investeren'

NEPROM is de belangenbehartiger voor vastgoedontwikkelaars. En, een belangrijke gesprekspartner voor de overheid. Er speelt zich veel af in dat spanningsveld. Directeur Jan Fokkema ziet kansen, want juist door te investeren in duurzame woningbouw kan ons land uit het economische dal komen.



Tekst: Tom de Hoog, Beeld: Truus van Gog

Achterstand opgelopen

Op dit moment spelen er nogal wat zaken die de projectontwikkelaars raken. Het is geen verrassing dat Fokkema wijst op de grote opgave bij de woningbouw. “Daar is een enorme achterstand opgelopen. We komen in ons land zo’n driehonderdduizend woningen te kort als je kijkt naar het aantal huishoudens. Dat tekort dreigt ook nog verder op te lopen door bevolkingsgroei. Tegelijkertijd wordt het steeds lastiger om nieuwe woningen te realiseren. Kijk bijvoorbeeld naar het stikstof en het PFAS-vraagstuk en wat er speelt bij de ontwerp-Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet. Waar het hier om draait is dat er aan dit soort zaken in de praktijk weinig verandert – stikstofdepositie van de landbouw en geluidsoverlast van vliegverkeer hebben we al jaren-, maar door het anders in regelgeving op te nemen wordt de bouw hard geraakt. Door die aanpassingen in normen en wetten kunnen er geen woningen gebouwd worden waar mensen dat nu juist wel er graag willen. Elke keer lopen we tegen dit soort beperkingen aan. Wij verlangen van het Rijk daarom een andere, integrale ruimtelijke ordeningspolitiek. Een politiek die op basis van visie echte besluiten neemt en langjarige lijnen uitzet. Dat is waaraan overheden en marktpartijen houvast kunnen ontlenen.”

Woningbouw motor voor economisch herstel

Door de coronapandemie is er veel veranderd in het gedrag van mensen als het gaat om wonen, werken en vervoer, ziet ook Fokkema. “We hebben door de lockdown thuiswerken en digitaal vergaderen ontdekt en dat zal blijvende veranderingen geven. Dat maakt dat er andere eisen aan een woning gesteld zullen worden. Er zal ruimte moeten zijn om rustig thuis te kunnen werken en ook zal men meer waarde gaan toekennen aan de woning en de omgeving. Buitenruimte - meer groen! - zal een rol gaan spelen bij de keuze van mensen voor een woning. Wellicht gaat men ook weer verder van de werklocatie wonen omdat werken op afstand goed bevalt.”

Fokkema ziet de problemen van de huidige economische crisis en heeft een recept dat kan helpen om ons land uit het dal te krijgen: “Wij hebben als NEPROM samen met twintig andere partijen een pleidooi aan het Kabinet en de Tweede Kamer aangeboden om de woningmarkt te gebruiken om ons uit de crisis te investeren. Dus juist nu de productie opvoeren en dan kan toekomstbestendige woningbouw de motor zijn om onze economie op gang te krijgen.”

Verdienmodel bij versnipperd eigendom

Dat winkelstraten steeds minder aantrekkelijk worden door leegstand en andere keuzes die consumenten maken, heeft ook alle aandacht bij de NEPROM. Fokkema daarover: “Ondernemers in de retail of de horeca krijgen op dit moment nergens financiering voor los. We kijken dus naar wat straks de verdienmodellen zijn die wél inkomsten genereren. Daarnaast is ook een vraag hoe we met versnipperd eigendom om moeten gaan in die winkelgebieden. Dat kan namelijk herontwikkeling vertragen. Wet- en regelgeving zouden aangepast moeten worden om vaart te kunnen maken. Kijk ik dan naar het aanpassen van een winkel- of stadscentrum dan kan, ondanks dat eigendom een groot goed is, het publieke belang echter zo groot zijn dat je mag verlangen dat het individu daarin meegaat. Bij de NEPROM denken we daarover door en we komen binnenkort met onze visie hierop naar buiten.”

Het integrale interview met Jan Fokkema is te lezen in Duurzaam Gebouwd Magazine #48, dat hier te lezen is.