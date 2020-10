Bouwteams onder de aandacht bij Gamechangers in de Bouw & Infra

In de aankomende editie van Gamechangers in de Bouw & Infra op 28 oktober aanstaande krijg je een brede beschouwing op het fenomeen bouwteams. Deelnemers krijgen interessante inzichten en voorbeelden én worden uitgedaagd om expertise in te brengen.

Video: Gamechangers in de Bouw & Infra, aftermovie tweede congres

Het aantal aanbestedingen van bouwteams neemt toe. Er is een nieuwe Model bouwteamovereenkomst beschikbaar (zie hier), CROW werkt aan een handreiking voor het aanbesteden van tweefasen contracten (zie hier) en veel bouwteams maken al de oversteek naar de realisatiefase.

Als deelnemer van Gamechangers in de Bouw & Infra staat je dit programma te wachten:

Deel 1 (waarom): Twee keynotes met een breder perspectief op het fenomeen bouwteams. Waarom zijn ze juist nu populair en wat is de meerwaarde voor verschillende spelers?

Deel 2 (hoe): Keuze uit vier workshops waarin Ingenieursbureau gemeente Amsterdam met jou op zoek wil naar best practices rondom hoe je bouwteams organiseert.

Deel 3 (wat): Keuze uit vier praktijkvoorbeelden waarin leden van bouwteams toelichten wat er voor nodig is om een bouwteam succesvol te laten zijn.

Deel 4 (brainsnack): Terwijl jij geniet van je lunch, kijk je naar een paneldiscussie met voorstanders maar ook criticasters van bouwteams. Centrale vraag: what's in it for us?

