Versnellen verduurzaming van maatschappelijk vastgoed

De verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in de praktijk wordt de komende weken uitgelicht in drie achtereenvolgende 'versnellingskamers'. Te beginnen (morgen) met het stadhuis van Deventer. Daarbij wordt ingegaan op passende contractvormen en hoe de opdrachtgever de balans houdt tussen regie en ruimte voor de aannemer.

Of het nu gaat om nieuwbouw, verbouw of renovatie: de verduurzaming van vastgoed krijgt in de praktijk pas gestalte door duurzame maatregelen. Doorgaans bedenken, ontwerpen en realiseren marktpartijen - zoals architecten, aannemers en (technische) adviesbureaus - dit. Maar hoe zet je een uitvraag in de markt? Tijdens drie online versnellingskamers krijg je daarover interessante praktijkvoorbeelden voorgeschoteld.

Krachten gebundeld

Overheden en maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol bij het bereiken van klimaatdoelen voor de gebouwde omgeving (49% CO 2 -reductie in 2030). Om de verduurzaming te versnellen hebben de overheid en de sectoren zorg, sport, monumenten en scholen hun krachten gebundeld in het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Binnen het platform wordt kennis uitgewisseld, goede voorbeelden gedeeld en innovaties aangejaagd.

De versnellingskamers zijn een initiatief van RVO en PIANOo, met een focus op hoe je een duurzame vraag in de markt zet en op praktijkvoorbeelden van gemeenten. Zo trekken overheid en maatschappelijke sectoren samen op bij het verduurzamen van gebouwen.

In drie gratis, online bijeenkomsten is er de komende weken specifieke aandacht voor het aanbesteden van de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Welke doelen stel je, hoe krijg je je eigen organisatie mee, hoe ga je om met financiering, welke partijen heb je nodig en welke contractvorm kies je?