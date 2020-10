Stoom je klaar voor de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt komend jaar al bij 10% van de bouwprojecten getest. In 2022 wordt hij stapsgewijs ingevoerd. Daarmee is er meer aandacht voor de kwaliteit van gebouwen. Ben jij er al klaar voor?

Duurzaam Gebouwd-partner Ubbink vertelde eerder al over haar uitbreiding van het dienstenpakket met ‘WKB Services’, ontwikkeld in samenwerking met PlanGarant. Hiermee wordt het eenvoudiger voor partijen om een compleet dossier aan te maken over het bouwproces. Met kennisdeling in twee whitepapers zet het bedrijf nu de volgende stap.

“Vanaf 2022 is niet langer de gemeente de controlerende instantie”, laat sales manager bouw Frank Stuffers van Ubbink weten. “Een andere belangrijke wijziging is dat systemen na oplevering goed moeten functioneren. Kwaliteit die je ook nu al wilt leveren en waar je dus straks verantwoordelijk voor bent.”

Rapporteren belangrijker dan ooit

Het is belangrijker dan ooit om het wat, waarom en hoe van je werkzaamheden vast te leggen. Welke materialen gebruik je en waarom? Hoe garandeer je dat de opdrachtgever een comfortabel en energiezuinig huis krijgt? Al die vragen moet je beantwoorden en iedere stap moet je documenteren. De rapportage neemt de kwaliteitsborger op in het opleverdossier.

Bouwdossier maken

“Je staat er niet alleen voor”, garandeert Stuffers. “Ubbink helpt je om een bouwdossier aan te maken. Doordat we kennis van installatie- en bouwtechniek onder een dak verenigen, kunnen we je breed adviseren. Maar we gaan een stap verder: we ondersteunen je bij ook bij het opstellen van het Wkb-dossier.” Stuffers doelt op het nieuw ontwikkelde WKB SERVICES. “Onze adviezen worden door de kwaliteitsborger getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Dit is de eerste stap.” Daarnaast toetst PlanGarant - indien gewenst - de werkzaamheden op de bouwplaats. “Zo toon jij aan dat je topkwaliteit levert! Wij waarderen dat door extra productgarantie te verlenen.”

