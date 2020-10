Naar toekomstbestendige scholen met Verbindingsdag Gezonde Scholen

Wat kan de architect betekenen in de verduurzaming van scholen? Tijdens de Verbindingsdag Gezonde Scholen laten we dat niet alleen zien aan de hand van inspirerende voorbeelden, zoals de IKC Magenta of de ecologische school De Verwondering, we kijken ook verder. Hoe stellen we de gebruiker centraal in het ontwerp? Hoe bevorderen we de leerprestaties middels materiaalgebruik? Hoe zetten we de nieuwste innovaties het beste in om scholen toekomstbestendig te maken?

Het programma bestaat onder andere uit de volgende sprekers:

Een vertrouwd gebouw is een leefbaar gebouw | Carina Nørregaard van LIAG architecten

Het Lyceum Schravenlant in Schiedam is het eerst Nederlandse schoolgebouw dat volledig Cradle to Cradle is gerealiseerd. “De sleutel om dit te bereiken ligt in de samenwerking,” aldus Carina Nørregaard, architect bij LIAG. Aan de hand van het project Lyceum Schravenlant in Schiedam legt Carina tijdens de Verbindingsdag Gezonde Scholen uit hoe de samenwerking met de gebruikers heeft plaats gevonden.

Eerste Nederlandse biofilische school doet verwonderen | Daan Bruggink van ORGA architecten

“Wanneer de natuur in al haar vormen geïntegreerd wordt in de onderwijsomgeving, levert dit enorme positieve effecten op voor de gesteldheid, de concentratie en het leervermogen van kinderen”, aldus Daan Bruggink van ORGA architecten over basisschool De Verwondering in Almere. “Het zou dan ook logisch zijn om de natuur voor ieder schoolgebouw als uitgangspunt te nemen voor de architectuur én het interieurontwerp. Zo moeilijk is het ook niet.” Leer tijdens de Verbindingsdag meer over de natuurlijke principes van de school.

Meest duurzame en gezonde school van Nederland | Sander Ros van RoosRos architecten

Een bijzondere selectie op 'innovatief parterschap' werd gewonnen. Een duurzame droom werd gerealiseerd. De prijswinnende IKC Magenta van RoosRos architecten is werkelijkheid geworden. Sander Ros van RoosRos architecten presenteert het proces achter het IKC Magenta, maar denkt ook graag met je mee over the next step.



