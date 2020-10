Vijfde editie KetenKracht tijdens Building Holland Digital

14.45

Presentatie van Mantijn van Leeuwen van NIBE:

Mantijn zal materiaal-duurzaamheid toelichten obv de LCA en MPG methodiek. De nadruk in zijn presentatie komt te liggen op de nieuwe ontwikkelingen rondom stimuleren van hergebruik van producten en de invloed hiervan op de LCA en MPG. Daarnaast is er vanuit de circulaire economie aandacht voor de waarde van materialen en grondstoffen. Als partner van het Urban Mining Collective is kennis opgebouwd over de aspecten die met waardebepaling en waardebehoud te maken hebben, deze zullen door Mantijn worden toegelicht.