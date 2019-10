Nieuwe verbinding RVB in dynamisch speelveld

Op weg naar de duurzame doelen van 2050 heeft het Rijksvastgoedbedrijf zich aangesloten bij het netwerk van Duurzaam Gebouwd.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zorgt Martijn Voorham als programmamanager voor de strategie en de uitvoerbaarheid van het onderwerp duurzaamheid. De vastgoedportefeuille die het betreft is enorm. Met 2200 mensen beheert het RVB 12 miljoen m2 gebouwoppervlak en 90.000 hectare grond. Bovendien doet het RVB niets zonder de belangrijkste ketenpartners, zoals leveranciers, adviseurs en installateurs. Het inkopen van deze noodzakelijke diensten en activiteiten zorgt jaarlijks voor een omzet van 1,0 tot 1,5 miljard euro. Daarbij is duurzaamheid allang geen bijzaak meer.

“In ieder gebouw zit duurzaamheid”, begint Voorham (foto rechts). “Dus dat is niet een soort gimmick. Het nadenken over het gebouw en het klimaat, de energie en het materiaalgebruik, zit al in onze genen, maar vraagt wel om een intensivering. Dat is niet meer een tijdelijk kwestie, die we er even bovenop zetten. Of je nu constructeur bent, inkoper of directeur, de komende dertig jaar vormt duurzaamheid dagelijks een structureel onderdeel van het werk van alle mensen bij het RVB. Duurzaamheid is niet een geloof, het is onderdeel van je professie.”

Koers

Door de afspraken in het Klimaatakkoord en de vaststelling van de Klimaatwet maakt de overheid nu een sterke bocht naar het verduurzamen van onze samenleving, aldus Voorham. “We hebben met dat akkoord en die wet een koers vastgesteld en weten voor de komende dertig jaar welke doelen we gaan behalen en hoe we daarop gaan sturen.”

Bij die gewijzigde koers krijgt het RVB ook te maken met andere marktpartijen of andere soorten samenwerkingsvormen. Voorham: “Door de energietransitie komen er allerlei nieuwe groepen bij. Bepaalde vastgoedeigenaren, zoals gemeenten, krijgen ook een steeds grotere rol en dat geldt ook voor initiatiefnemers van duurzame energieprojecten. Dus de afhankelijkheid van partners buiten ons is groeiende.”

“In dat speelveld en met die dynamiek is het heel belangrijk verbindingen te leggen. Om contact te maken met elkaar en van elkaar te leren. Heel veel van de duurzame transities waar wij nu voor staan, zijn ontdekkingstochten. Dat geldt zowel voor de verduurzaming van energie en energie besparen, als voor de circulariteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

De grote duurzame uitdagingen van vandaag en de komende tientallen jaren zijn ontdekkingstochten, waarin wij met onszelf en met elkaar een nieuwe werkelijkheid en een nieuw normaal moeten zien te creëren.”

Groen en decentraal

“Neem de energietransitie. We waren altijd gewend om voor fossiele energie gebruik te maken van ‘grijze energie’, die centraal georganiseerd was. Straks krijg je de situatie waarin dat ‘groen’ wordt, met heel veel verschillende soorten oplossingen. Of dat nou een warmtepomp, warmtenet, aquathermie of geothermie wordt, allemaal zijn ze decentraal georganiseerd.”

Dat alles heeft ertoe geleid dat het RVB met nieuwe partners in gesprek wil komen en wil ontdekken wat andere samenwerkingsverbanden voor hun activiteiten kunnen betekenen. “Het is daarom logisch om te kijken wat Duurzaam Gebouwd met zijn enorme netwerk en activiteiten daarin kan bieden. Om de grote uitdagingen waar wij voor staan te kunnen delen en met diverse partijen stappen voorwaarts te kunnen zetten”, besluit Voorham.

Gamechangers

