Ontdek het programma van Building Holland Digital

Op 27, 28 en 29 oktober aanstaande is het tijd voor kennisdeling tijdens Building Holland Digital, met topsprekers die het inhoudelijk programma vullen. Duurzaam Gebouwd fungeert samen met TVVL en Cirkelstad als contentpartner en in dit artikel lichten we een aantal sprekers voor je uit.

Abonneer je op ons Youtube-kanaal:

Zo bijt Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland en van de programmacommissie Werken in de Zorg, het spits af. Hij vertelt over de kansen die samenhangen met de toepassing van de Uniforme Objecten Bibliotheek, een verzameling informatie die digitalisering in de bouw moet versnellen.

Daarnaast staan Anke Verhagen, business developer duurzaamheid en circulariteit bij Rabobank, Aukje Kuypers, zakenvrouw van het jaar 2018 en algemeen directeur van Kuijpers en Jan Willem van de Groep van ARXLabs, daarnaast bekend als bedenker van De Stroomversnelling, op het podium.

De kennisdeling gaat drie dagen lang door. Op de website van Building Holland vind je het programma en schrijf je je in.