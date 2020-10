Building Holland Digital: pleidooi voor UOB en OBT

“Doe mee, open de UOB.” Dat was de hartenkreet van Doekle Terpstra, die dinsdagochtend het startsein gaf voor Building Holland Digital. Met de lancering van een nieuwe app hield Terpstra een warm pleidooi voor samenwerking en aanlevering van BIM-data voor de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB, foto boven).

Dagvoorzitter Marvin van Kempen, de hoofdredacteur van Duurzaam Gebouwd, startte het congres dinsdagochtend samen met Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, en tafelheer Laurens de Lange (Unica). In zijn keynote pleitte Terpstra voor een optimale uitwisseling van data tussen opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers en installateurs. Die samenwerking is volgens Terpstra hard nodig om de grote maatschappelijke doelen als CO 2 -reductie te behalen. Met meer productiviteit en minder faalkosten als een van de gunstige resultaten.

Tegelijkertijd werd ook een nieuwe app gelanceerd, waarmee de UOB voor iedereen beschikbaar komt. Zaak is nu, zo riep Terpstra op, om de data en productinfo van projecten uit BIM 3D-modellen van alle partijen in de bouwsector ook daadwerkelijk via de app te gaan delen en gebruiken. En dus kwam Terpstra met de leuze: “Doe mee, open de UOB”. Er is via de link een open source app beschikbaar als basis voor een eigen Revit-plugin. Ook is het mogelijk apps te bouwen, zonder toepassing van Revit.

Lef tonen

Niet alleen stelde Terpstra de digitalisering via de UOB centraal, ook de verbinding binnen de bouw benoemde hij door de oproep om veel meer als keten te gaan samenwerken. Volgens Terpstra moeten we de bouw daarom voortaan benoemen als ‘OBT’: ontwerp-bouw-techniek.

Volgens Terpstra (foto boven op het live podium in Gorinchem) is de UOB het schoolvoorbeeld van samenwerking. Juist door een verregaande digitalisering, aldus Terpstra, kunnen we in de bouw- en installatiesector een einde maken aan de Babylonische spraakverwarring. Met een positief effect op alles wat gebouwd wordt. De samenwerking vergt data die iedereen kan lezen, begrijpen en gebruiken. “Zo bouw je niet alleen sneller en goedkoper, maar ook de kwaliteit en veiligheid van alles wat we bouwen en beheren gaat sterk omhoog. Je moet nu nog het lef tonen om elkaar te willen vinden.”

Functies kantoor kantelen

In de tweede keynote van deze eerste ochtend Building Holland Digital, ging vastgoedadviseur Owen Zachariasse (lead consultant workplace strategy JLL) in op de effecten van covid-19 op het werken thuis en op kantoor. De centrale rol van het kantoor is aan het verschuiven en bekende functies van het kantoor worden bijna helemaal gekanteld (zie afbeelding onder).

De kanteling van kantoorfuncties, aldus Owen Zachariasse (JLL).

Waar sociaal contact op kantoor een bijzaak leek, staat het gemis van een praatje bij de koffiemachine in de huidige situatie bovenaan. Het is het grootste gemis onder thuiswerkers en zaak voor werkgevers om daar iets voor te bedenken.

Zachariasse benoemde verder dat een op de twee respondenten uit hun onderzoek bij thuiswerken geen extra productiviteit ervaart en dat dit vooral geldt voor jongere werknemers. Wel is men positief over de reistijd die het scheelt en er wordt een betere balans ervaren tussen werk en privé. Voor zaken als concentratie en overleg is het kantoor verder niet meer zo essentieel, voor een professionele werkomgeving en samenwerken wel.

Gezondheid voorop

Zachariasse voorziet dat kantoren ook na covid-19 blijvend veranderen om klaar te zijn voor de toekomst. Waarbij gezondheid en sensoring/data de belangrijkste onderwerpen worden. Grote investeerders zijn nagenoeg allemaal (94%) bezig om de gezondheid van de werknemers centraal te zetten. Het kantoor wordt flexibeler, zodat werkplekken en -ruimten op meer manieren kunnen worden ingedeeld. De individuele werkplek staat niet meer centraal, maar wel de plekken waar een goede interactie mogelijk wordt. Met functies die teamwork en workshops bevorderen. Ook heel hot is nu de aanleg van extra in- en uitgangen voor een kantoorgebouw.

Zachariasse (foto boven) benadrukte ten slotte ook de aandacht voor de gezondheid op thuiswerkplekken. Ook daarin zal de werkgever moeten investeren en in de chat tijdens deze keynote werd al gemeld dat de Provincie Utrecht daar vanaf maart dit jaar (!) mee is begonnen. Tafelheer Laurens de Lange sloot zich daarbij aan: “Het inrichten van een goede werkplek vergt discipline van de werknemer én werkgever.”

Circulariteit en waarde

In de derde keynote werd het podium betreden door Anke Verhagen, business developer bij Rabobank Real Estate Finance en lid van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie. Zij is bovendien jurylid van de Rabobank Innovation Challenge 2020 die vanmiddag wordt uitgereikt. Verhagen betoogde dat je de komst van circulariteit kunt versnellen door er waarde aan toe te kennen.

Nu is het begrip circulariteit voor veel mensen nog te vaag, niet goed omschreven en zoeken we nog naar de juiste taal ervoor. Daardoor is het voor velen onduidelijk wat je eraan hebt, terwijl je bijvoorbeeld in de energietransitie meteen je gasrekening omlaag ziet gaan. Verhagen: “Je bereikt een beter begrip voor circulariteit door de terugverdientijd naar voren te halen en te laten zien wat de waarde van een maatregel is.”

Modulair

Verhagen gaf ook een reeks voorbeelden, waardoor het voor de vele luisteraars veel inzicht en inspiratie bood om op een andere manier tegen de circulaire bouweconomie aan te kijken. Neem het ontwerp van een gebouw. Als je dat modulair doet, kun je de functies ervan met het grootste gemak veranderen en is er - later - niet of nauwelijks sloop nodig. De waarde daarvan is immens.

Het materialen- of gebouwpaspoort is ook een middel om te kunnen zien wat de waarde van een gebouw is, maar de methodieken moeten zich op dit vlak nog ontwikkelen. Mede daarom is het nu nog te vroeg voor de verplichte invoering van een materialenpaspoort, aldus Verhagen.

Wat nu wel werkt is het gebruik van biobased materialen. Al eens iemand gezien die een betonnen paal omhelsde? Bij houten palen ziet Verhagen (foto boven) dat wel gebeuren, waarmee ze wilde illustreren dat biobased meteen een goede impact heeft op de gezondheid van de gebouwgebruikers. En dus meteen waarde vertegenwoordigt. Verhagen tot slot: “Herken en erken dat ook die waarde bestaat, naast de financiële waarde van een gebouw. Dan gaan we de komst van de circulaire bouweconomie echt versnellen.”

Drie dagen Building Holland Digital

En zo was er al meteen een heel interessante eerste ochtend tijdens de digitale versie van het in maart afgelaste Building Holland. De beurs kent drie dagen lang een mix van vele live optredens op het hoofdpodium in Gorinchem, discussies aan tafel bij de gastheer/vrouw met erbij een tafelheer of -dame, en break-outsessies die ook vanaf computers elders worden gestreamd. Parallel heeft Cirkelstad, partner van Building Holland, eveneens een uitgebreid, driedaags programma tijdens haar Nationale Werkconferentie Cirkelstad.

Publiek kan en mag niet aanwezig zijn in de congreszalen in Gorinchem; covid-19 is de baas. Toch slaagde de organisatie erin om een programma te plannen, waarvoor bijna 1500 mensen zich inschreven. Het programma met 'voor elk wat wils' laat zich prima combineren met een digitale setting en via de gebruikte videotool (knop Networking, matcht op profiel) blijft ook het zo belangrijke netwerken goed mogelijk. Ook kun je continu de online expo bezoeken, waar veel standhouders hun producten en ideeën aanprijzen.

Programma en deelnemen

Wil je de komende dagen Building Holland Digital ook volgen? Bekijk het programma op www.buildingholland.nl of ga meteen naar het live Building Holland Digital-platform.

Met woensdagmiddag vanaf 16.00 uur de bekendmaking van de ABN AMRO Duurzame Top 50 en donderdag om 13.00 uur de verkiezing van de Constructeur van het Jaar en het Constructieve Talent van het Jaar.