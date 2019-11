Bouwteams centraal in nieuwe digitale magazine Duurzaam Gebouwd

In de aanloop naar het congres Gamechangers in de Bouw & Infra lees je nu al interviews met veel van de sprekers en enkele nieuwe partners.

Het tweede digitale magazine van Duurzaam Gebouwd, met als thema ‘Innovatieve Samenwerking’, staat boordevol interviews waarin het onderwerp ‘Bouwteams’ vaak de revue passeert. Niet verrassend, want het Bouwgenootschap - denktank van Duurzaam Gebouwd - staat op het punt een nieuwe versie van de modelovereenkomst Bouwteams te publiceren (eerste presentatie: 13 november tijdens congres Gamechangers in de Bouw & Infra).

Betere start

Zo stelt de nieuwe Duurzaam Gebouwd-partner Van Gelder, bij monde van commercieel directeur Henk Brouwer over het bouwteam: “Een contract dat je vanuit de samenwerking verwerft, geeft een veel betere start. Dan kunnen de partijen veel beter elkaars kennis en kunde benutten. Bovendien sluit dat ook aan op ontwikkelingen zoals de Marktvisie, met als een van de leidende principes dat je met trots en plezier naar je werk kunt kijken.”

De nieuwe modelovereenkomst Bouwteams komt ook aan bod in een verhaal met enkele van de opstellers, die de beginselen van hun nieuwe versie afgelopen maanden al aan de praktijk konden toetsen.

Ontwikkeling van Rijksvastgoedbedrijf aan Rijnstraat 8, Den Haag (foto Bart van Hoek).

Klimaatdoelen halen

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) komt in het digitale magazine ook aan bod als nieuwe partner, die op zoek is naar nieuwe verbindingen in de markt. Ondertussen vertelt Martijn Voorham (RVB) dat de verduurzaming van de enorme vastgoedportefeuille van het RVB niet een revolutie, maar veel meer een evolutie is. “Door geen aparte tussenstapjes te maken, maar actie te ondernemen binnen bestaande projecten, wordt het proces beter behapbaar. Als we nu dus iets aanpakken, moeten we er wat betreft de klimaatdoelen ook klaar mee zijn.”

Deze uitgave van ons digitale magazine kent verder vijf verhalen naar aanleiding van de aanstaande verschijning van het rapport ‘Structureel succes - Op zoek naar meerwaarde in de bouw’ (ABN AMRO/RISNET samen met Duurzaam Gebouwd). Enkele topmannen uit de bouw (onder wie Jos Melchers, Herman Reinten en Harry op ’t Ende) vertellen je over de specifieke succesfactoren in een project van hun organisaties.

EMA in recordtijd gebouwd

Super actueel is in dat kader het interview met Rob Kleijn (Dura Vermeer), projectverantwoordelijke voor de bouw van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (foto, Rob Acket), dat in recordtijd werd gebouwd. Kleijn: “De oplevering op 15 november kon alleen gerealiseerd worden door tijdens de tenderfase al te beginnen met het ontwikkelen.”

Naast deze reeks interessante interviews komen er nog enkele prominenten in het digitale magazine langs, zoals planoloog en dijkgraaf Co Verdaas en Zakenvrouw van het Jaar 2018, Aukje Kuypers. Volgens haar zijn er diverse manieren om binnen de huidige kaders aanbestedingen anders in te richten. Kuypers: “Om anders te beginnen, moet je het ook anders wíllen doen. Er zijn allerlei mengvormen van contracten bekend en ik denk dat een alliantie het ideale model is. Ga in ieder geval echt met elkaar die bouw maken. Zonder opdrachten in percelen te knippen.”

Experimenteren

Ook volgens Jeroen Moonen (Twynstra Gudde) is er veel meer ruimte om te experimenteren met contracten. “Ik zou graag de kaders willen oprekken.” En hij noemt er ook een lichtend voorbeeld bij (op pagina 6). Genoeg interessants dus om via deze link het magazine (gratis) online te lezen en de verhalen te verspreiden in jouw netwerk.

Tekst: Ysbrand Visser