Webinar laat je routes voor warmtetransities zien

In 2021 moeten de warmtetransitievisies staan als een huis. Gemeenten werken ijverig aan de plannen om wijken van het gas af te halen. De uitdaging schuilt in het bepalen van de richtingen, zoals een all-electric of laag- of hoogtemperatuur warmtenet. Maar hoe doe je dat? Tijdens een webinar op 19 november kom je alles te weten over de verschillende wegen naar Rome en geven experts je praktijkvoorbeelden.

Na een enthousiaste aftrap van dagvoorzitter Ysbrand Visser van Duurzaam Gebouwd, neemt Timo Veen van TiMove je mee naar Berkum, een wijk in Zwolle die sinds 2018 de rol aanneemt als proeftuin in de energietransitie. Veen laat je zien hoe 85 woningen toekomstbestendig worden en welke keuzes er in deze wijk worden gemaakt.

Aleida Verheus van Tauw vertelt je vervolgens over de rol van stakeholders in de ontwikkeling van de transitievisies. Hoe werk je concreet je plannen uit voor een wijk en hoe creëer je betrokkenheid? Die vragen beantwoordt ze voor jou. Daarna is het woord aan Aarjen de Boer van AB Sales & Trade, die je inspiratie geeft over de verschillende oplossingsrichtingen voor diverse types woningen en wijken. Kun je ook zonder warmtepompen en vloerverwarming? De Boer heeft het antwoord.

De laatste plenaire presentatie in het programma wordt verzorgd door Esther Slegh van gemeente Goeree-Overflakkee, die je meeneemt naar Hogeveen en Stad aan ’t Haringvliet, waar de kansen van waterstof onderzocht worden. In hoeverre kan waterstof een oplossing zijn voor het invullen van de verduurzamingsopgaven voor de gebouwde omgeving? Na het verhaal van Slegh is tijd voor een Q&A: stel je vragen aan de experts en krijg handvaten om zelf te versnellen in verduurzaming.

Beeld: Shutterstock