Duurzame Daken Kansenkaart toont potentie van daken

Voor Stichting Rooftop Revolution en Matrixian Group zijn daken onlosmakelijk verbonden met duurzame mogelijkheden. Beide partijen hebben een interactieve kaart ontwikkeld om deze kansen inzichtelijk te maken, van waterberging tot energieopwekking.

De tool Duurzame Daken Kansenkaart laat op gebieds- of wijkniveau zien welke duurzame invulling het meest haalbaar, rendabel en voordelig is voor de aanwezige daken. Dit creëert inzicht in de functies die passend zijn bij de uitdagingen van een gebied en de constructie van een pand.

De kaart is al ontwikkeld voor de gemeente Utrecht. Daaruit valt te halen dat het dakoppervlak van de stad mogelijkheden voor 530ha extra groene ruimte biedt, meer dan de helft van de 8 miljard liter regenval per jaar kan vasthouden en dat 58% te benutten is voor stroomproductie (ruim 4,5 miljoen m2 aan zonnepanelen).

Combinatie van factoren

De kansenkaarten komen tot stand door pandeigenschappen als hoogte, type dak en bouwjaar te combineren met omgevingsfactoren als waterniveau, extreme temperaturen en zoninstraling. Het inzicht dat hieruit rolt zorgt ervoor dat een investering in het verduurzamen van daken aansluit bij de klimaatdoelstellingen van een wijk, stad, of gemeente.

Rooftop Meet Up

Rooftop Revolution en Matrixian Group nodigen gemeentes, waterschappen en vastgoedeigenaren uit om samen aan de slag te gaan met de interactieve kaart op 10 december, tijdens de Rooftop Meet Up: Duurzame Daken Kansenkaart. Aanmelden kan via info@rooftoprevolution.nl.

Meer informatie over de kansenkaart vind je via deze link.