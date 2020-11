Unieke vervlechting van wonen, zorg en kunst

Het Rosa Spier Huis schittert in al haar facetten: het nieuwe gebouw straalt in het zonnetje, de beeldentuin staat in volle bloei en bewoners hebben na de verhuizing hun draai gevonden.

Beleven en zicht op natuur centraal

Het roemruchte Rosa Spier Huis in Laren is vervangen door nieuwbouw die, behalve groter en ruimer, goede zorg garandeert die voldoet aan de eisen van deze tijd. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om het gebouw open te stellen voor een breed publiek en ook jongere bewoners aan te trekken. Aan weerszijden van het centrale cultuur- en zorgdeel zijn vier appartementenblokken gesitueerd in een bosrijke omgeving. geschakeld omarmen ze een prachtige, groene binnentuin.

De verschillende soorten ruimtes faciliteren gemeenschappelijk wonen maar bieden naast alle vrijheid ook de noodzakelijke privacy. De woon-, zorg- en culturele functies zijn alle met elkaar verbonden, zodanig dat er een doorlopende route is gecreëerd waarin de kunstbeleving centraal staat. Vanuit de appartementen kunnen bewoners en personeel binnendoor of via de tuin dag en nacht naar het cultuurgebouw met grand café en ateliers. Binnen en buiten lopen in elkaar over via terrassen, pergola’s en transparante tussenleden, om daglicht maximaal naar binnen te halen en van binnenuit overal contact te houden met de natuur.

Cluster van cultuur en zorg

Het centraal gelegen cultuurgebouw is het gezicht en visitekaartje van het Rosa Spier Huis met zijn concert- en theaterzaal, expositieruimte en Grand Café, studio’s en ateliers. In de vleugels van het cultuurgebouw bevinden zich de zorgappartementen met -voorzieningen. Verdeeld over vier compacte gebouwen zijn 92 in oppervlakte variërende zelfstandige appartementen gerealiseerd met namen als De Musicus, De Beeldhouwer, De Schilder en De Schrijver. Daar wonen bewoners zelfstandig met naar behoefte extra diensten, ondersteuning en zorg. Daarnaast zijn er 45 zorgeenheden bestemd voor bewoners met behoefte aan intensievere zorg waarvan een twintigtal specifiek voor bewoners met dementie.

De autonomie van de oudere zowel als jongere bewoners staat voorop. Iedereen is vrij in wat hij of zij wil doen, niets is verplicht, roken en huisdieren zijn toegestaan. In, naast en bij de woningen hangen kunstwerken die de bewoners zelf gemaakt of meegenomen hebben uit hun vorige woning.

Een bijzondere opdracht voor een bijzondere doelgroep

Het samenbrengen van wonen, zorg en kunst met oud en jong in een prachtige omgeving maakt het ontwerp van het Rosa Spier Huis zo bijzonder. Niet zozeer wonen of zorg staat voorop maar het ondersteunen van het kunstenaarschap en het bevorderen van de autonome werkzaamheden van bewoners. Een zorgcultuurhuis dat uniek is in de wereld en exemplarisch voor het gedachtengoed om een woonplek maken waarin je tot op hoge leeftijd jezelf kunt blijven en een zinvol, waardevol leven kunt leiden met gelijkgestemden.

Voor de nieuwbouw van het Rosa Spier Huis werkte EGM architecten samen met Slokker Bouwgroep, Melior Real Estate en Sheryl Leysner interior architecture.