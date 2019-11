Een toekomstbestendige vastgoedportefeuille voor het mbo

Lees nu uitgebreid met welke benefits en maatwerk draaijer+partners het vastgoedbeheer in het mbo aanpakt.

In het in 2019 door de Algemene Rekenkamer uitgebrachte rapport over het vastgoed in het mbo signaleert de Rekenkamer dat de financiële positie van het vastgoed van het mbo niet toekomstbestendig is. Met die achtergrond publiceert draaijer+partner samen met Duurzaam Gebouwd een nieuwe, uitgebreide whitepaper.

Het uitgangspunt voor een goed beheer van de vastgoedportefeuille begint bij het creëren van gezonde en duurzame omgevingen, waar mensen zich goed voelen en goed presteren. draaijer+partners hanteert daarbij de vijf benefits: gezond, sociaal, energieopwekkend, slim en circulair. Om te komen tot ambitieuze doelstellingen is een gedegen aanpak en maatwerk nodig, die per mbo-instelling verschilt. Bovendien spelen tegenwoordig ook overheidsmaatregelen een rol om toe te werken naar een CO 2 - en energieneutrale omgeving.

Demografische krimp

De Algemene Rekenkamer voorziet vooral bij mbo-instellingen in het noorden en het oosten uitdagingen gezien de te verwachten demografische krimp. Ook het groenonderwijs wordt hard getroffen, omdat deze sector grotendeels in niet-stedelijk gebied is gehuisvest. De mbo’s worden bekostigd op basis van het aantal studenten, wat betekent dat bij studentendaling de inkomsten dalen. Wanneer de daling van het leerlingenaantal bij een mbo-instelling meer dan 5% bedraagt, ontstaat een serieus vastgoedvraagstuk, aldus de Algemene Rekenkamer.

Een strategisch huisvestingsplan met diverse uitgewerkte scenario’s biedt inzicht in de mogelijkheden om flexibiliteit in een vastgoedportefeuille toe te passen. Denk daarbij aan huur, verhuur en circulaire oplossingen. Ook voor vastgoedbeheerders is het zaak om hun portefeuille op het aspect duurzaamheid toekomstbestendig te maken met technische, financiële, functionele en organisatorische maatregelen. Steeds vaker wordt ingezien dat verduurzaming ook kosten kan besparen. Kern van een gezond vastgoedbeleid is het vaststellen van langetermijndoelstellingen en een helder afwegingskader.

