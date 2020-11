Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie heeft onlangs twee publicaties gelanceerd over circulair inkopen in de B&U en GWW. Maak ook kennis met deze twee handreikingen.

De handreikingen helpen opdrachtgevers bij hun uitvraag, inkoop en aanbesteding voor circulaire gebouwen en infrawerken. Van het formuleren van ambities en het meekrijgen van de eigen organisatie tot het stellen van de juiste uitvraag, het organiseren van het aanbestedingsproces en de samenwerking en zorgdragen voor borging en contractmanagement. De twee ‘Handreikingen Circulair Inkopen in 8 stappen’ zijn gelanceerd op 28 oktober tijdens Building Holland. Een voor de Burger- en Utiliteitsbouw en een voor de Grond-, Weg- en Waterbouw.

Focus op vraagzijde

We moeten ‘alles uit de kast halen’ om ons doel ‘Nederland 100% circulair in 2050’ te bereiken, aldus een woordvoerder van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie. Het gaat dan om de hele bouwketen, van de initiatief- en opdrachtfase tot aan de uitvoering en beheer.

In het Uitvoeringsprogramma 2020 legt het Transitieteam de focus op de vraagzijde: circulair opdrachtgeverschap. Via de gezamenlijke inkoopkracht kunnen we zorgen voor een continue stroom van circulaire uitvragen en voor vraagharmonisatie. Zo dagen we de markt uit om komende jaren de beoogde opschaling te realiseren.

Acht stappen plus voorbeelden

In het kader daarvan heeft het Transitieteam twee handreikingen laten ontwikkelen die specifiek voor de bouw zijn bedoeld. Beide documenten bieden een 8-stappenplan plus een uiteenlopende mix aan voorbeelden. Van woningbouw en utiliteitsbouw, wegen en bruggen, nieuwbouw en renovatie, publieke en commerciële opdrachtgevers, tot grote en kleine projecten. Kopiëren mag!

De Handreikingen zijn opgesteld door Copper8 in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), namens het Transitieteam Circulaire Bouweconomie.

Ze zijn gratis te downloaden via deze webpagina.