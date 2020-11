Nieuw: Whitepaper over beton wapenen met 30% lagere kosten en 80% lagere MKI-waarde

Duurzaam Gebouwd presenteert je een gloednieuwe whitepaper waarin we je laten zien hoe je beton wapent met 30% lagere kosten en 80% lagere MKI-waarde.

In de whitepaper gaan we in op een alternatieve wijze van wapenen van beton. We laten je de techniek zijn en de grote voordelen die voor opdrachtgevers en -nemers gelden. We lichten daarbij een aantal referentieprojecten toe en laten zien welke winst er daadwerkelijk behaald wordt.

Je leest de whitepaper helemaal gratis op DuurzaamGebouwd.nl in onze kennisbank.