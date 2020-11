‘Verdubbelen voor het goede doel’

Duurzaam Gebouwd-expert Onno Dwars ontving de waardecheque als winnaar van de ABN AMRO Duurzame 50 in 2019 en gaf tijdens de meest recente Building Holland Digital aan twee goede doelen te kiezen: KiKa en Justdiggit. Help jij mee om het bedrag te verdubbelen?

De twee doelen gaan Dwars aan het hart en hij legt uit waarom. Eerst legt hij uit waarom hij Justdiggit: “Als we iets willen doen voor onze oude dag en voor de volgende generatie, de mensheid, zullen we niet alleen onze CO 2 -uitstoot naar nul moeten brengen maar ook massaal CO 2 gaan afvangen. Het aanplanten van bomen doet dit, maar doet veel meer – goed voor biodiversiteit – klimaatadaptiviteit – werkgelegenheid voor de toekomst om duurzame bouwmaterialen voor te maken – goed tegenhitte stress. Justdiggit zet dit op kaart en spant zich om gebieden die leeg geroofd zijn te voorzien van waarde voor nu en de toekomst.”

Het tweede goede doel is KiKa. “Ik heb van dichtbij meegemaakt wat kanker met de mens doet. Het is een verschrikkelijke ziekte die steeds meer mensen treft. Als je dit ook nog eens overkomt als je jong bent ben je dubbel getroffen. We moeten alles doen om te zorgen dat we erachter komen hoe we deze ziekte kunnen voorkomen maar ook alles eraan doen om dit te genezen.”

Op deze pagina lees je meer over de mogelijkheid om bij te dragen aan het initiatief.