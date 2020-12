Grote namen op het ZorgSaamWonen Congres: ‘Kiezen voor geschikt wonen’

Het ZorgSaamWonen congres op 7 december heeft als thema ‘Kiezen voor geschikt wonen’. Er zijn vier keynote sprekers: Kees Diepeveen, Marilyn Haimé, Barbara Baarsma en Pieter Hilhorst. In dit artikel geven we alvast een inkijkje.

Kees Diepeveen is wethouder Wonen, eerder was hij wethouder Maatschappelijke Ontwikkeling. Diepeveen is bijzonder betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid op het snijvlak van wonen en zorg. Diepeveen trapt het congres af en zal hier tijdens zijn keynote meer over vertellen.

Pieter Hilhorst (RVS) zal in zijn keynote ingaan op het rapport ‘De derde levensfase: het geschenk van de eeuw’ van de RVS. Pieter vindt dat de inrichting van de derde levensfase geen individuele keuze is. ‘Je kunt dat niet in de schoenen van de ouderen schuiven. Het is een maatschappelijke opgave.’ Dat geldt ook voor het wonen van ouderen. Er is meer diversiteit en creativiteit nodig bij het wonen van ouderen, aldus Pieter. Hij is voorstander van woonvormen met meer gemeenschappelijkheid, slimme oplossingen in bestaande woongebouwen en het onderzoeken van mogelijkheden voor woningsplitsing.

Ook de Raad van Ouderen is vertegenwoordigd in een keynote. Marilyn Haimé vertolkt de stem van migrantenouderen in de Raad van ouderen, die in oktober 2018 is ingesteld. De Raad van ouderen heeft de afgelopen tijd adviezen aan het ministerie van VWS uitgebracht zoals over zelfstandig wonen met passende zorg en over voorbereiden op het ouder worden. De Raad pleit voor een brede maatschappelijke beweging die leidt tot nadenken over ouder worden en hoe je je daarop kunt voorbereiden. En voor het bouwen van levensloopbestendige woningen, zowel in de sociale sector en middenhuur, als in de koopsector en voldoende ruimte voor geclusterd en gemeenschappelijk wonen. Marilyn Haimé licht de adviezen toe.

Tenslotte wordt de vraag naar seniorenwoningen besproken in een keynote. Barbara Baarsma van de Rabobank pleit al langer voor extra aandacht voor het langer zelfstandig wonen van ouderen. RaboResearch deed onderzoek naar de woonwensen van 65+'ers. Meer dan de helft van de ouderenhuishoudens woont in een woning die minder geschikt is voor ouderen. En er is momenteel vraag naar 250.000 seniorenwoningen. Barbara Baarsma gaat in haar bijdrage in op hoe de Rabobank hierop inspeelt.

Kijk voor meer informatie op de website van het ZorgSaamWonen Congres!