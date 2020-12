Terugkijken: webinar Warmtetransitievisies en Aardgasvrije Wijken

Wil je het webinar Warmtetransitievisies en Aardgasvrije Wijken terugkijken dat op 19 november plaatsvond? Klik hierboven op de video en je kunt het complete webinar terugkijken, met presentaties van onder anderen Timo Veen van TiMove over de verduurzaamde Zwolse proeftuin Berkum en Aleida Verheus van Tauw over betrokkenheid van stakeholders in succesvolle warmtetransitievisies.

Eerder deden we al verslag van het webinar in het artikel ‘Betrokkenheid creëren in je aardgasvrije wijk’. Daaruit bleek dat je bij warmtetransitievisies het beste luistert naar alle stakeholders en betrokkenheid creëert in je wijk, zodat aardgasvrij bouwen kansrijk wordt. De reis ging langs de verduurzaamde Zwolse proeftuin Berkum tot aan ‘Hydrogen City’ in Stad aan ‘t Haringvliet, en het Drentse Hoogeveen, waar de mogelijkheden voor waterstof worden onderzocht.

