'Bewustwording voor kwaliteitsborging en duurzaamheid groeit'

Duurzaamheid valt niet meer weg te denken aan ontwikkelprocessen. Gelukkig maar, want de opgave voor het toekomstbestendig maken van vastgoed is met recht groots en urgent te noemen. We spreken professional Erik van der Meulen, die vanaf half december met een duurzame ontwikkeling start voor Velox. Hij laat zien waar hij zijn energie uit haalt en vertelt over zijn uitdagingen.

Foto bovenaan: Frans Blok / Shutterstock.com

Met een bouwkundige opleiding én een aannemersdiploma (KOB) op zak, haalt Van der Meulen al meer dan een decennium energie uit verduurzaming in diverse vormen. “Naast onder andere de Nul op de Meter-projecten waar ik rechtstreeks bij betrokken ben, heb ik een persoonlijke affiniteit met verduurzaming. Mijn intrinsieke motivatie daarvoor is dat ik de planeet duurzamer wil achterlaten voor de generatie na ons. Ik vind dat iedereen daar zelf het voortouw in moet nemen.” Met een passie voor houtbouw ging hij daarom bijvoorbeeld op persoonlijke vlak aan de slag met de ontwikkeling van Tiny Houses. “Practice what you preach, dus ik wilde de uitdaging oppakken om met kleine, duurzame woningen aan de slag te gaan, die eenvoudig in gebiedsontwikkelingen passen. All-electric, met houten gevelbekleding, goed geïsoleerd en zelfvoorzienend.”

Groeiende aandacht

Dat verduurzaming niet meer weg te denken is uit de bouw- en vastgoedsector, blijkt volgens hem uit de groeiende aandacht die ernaartoe gaat. “Vanuit gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties. We krijgen steeds meer betrokken vragen vanuit dergelijke partijen over de verschillende verduurzamingsroutes en innovaties hieromheen. De bewustwording groeit en heeft ook een uitwerking op ons enthousiasme voor het prediken van duurzaamheid.” De afgelopen jaren is de aandacht hiervoor in een stroomversnelling gekomen, maar de opmars kwam tot stand rond de start van het vorige decennium. “Je zag toen dat er meer aandacht kwam voor aangescherpte EPC-eisen en dat er steeds meer gebouwen met bijvoorbeeld een warmtekoudeopslag (WKO) werden gerealiseerd. Duurzaamheidsmaatregelen als vloer- en lage temperatuurverwarming en duurzame energie kwamen steeds vaker in beeld en werden uitgevraagd door opdrachtgevers, om toekomstbestendig vastgoed neer te zetten. Die trend zet zich gelukkig voort.”

In dit artikel interviewen we professional Erik van der Meulen van Velox

Borgen van kwaliteit

Vanaf half december komt de volgende duurzaamheidsmijlpaal in beeld voor Van der Meulen. Dan start hij vanuit Velox bij een woningbouwproject in Numansdorp, Zuid-Holland. “Daar gaan we aan de slag met 24 woningen die gevoed worden met een WKO-installatie en daarmee voorbereid zin op de toekomst.” In het ‘takenpakket’ van Van der Meulen zit onder andere het begeleiden van de bouw, vanaf een vroeg stadium tot en met de feestelijke oplevering. “Ik ondersteun in alle facetten van de bouw en houd nauw contact met de projectleider en werkvoorbereider. Denk bijvoorbeeld aan het coördineren en structureren van de planning, kostenbewaking en kwaliteit. Ook het borgen van de duurzaamheid speelt een belangrijke rol.”

Luchtdichtheid als aandachtspunt

In de twee laatstgenoemde facetten ziet Van der Meulen een interessante uitdaging. “We zien een groeiende bewustwording voor kwaliteitsborging in de bouw, dat vanaf 2021 ook met wetgeving wordt versneld [Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen, red.]. Op het gebied van duurzaamheid is onder andere luchtdichtheid een aandachtspunt. Ga je bijvoorbeeld voor een ambitie als BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen) of Nul op de Meter, dan is het essentieel om goed te kijken naar de isolatie en de schil van je gebouwen, om je warmteverliezen te beperken. Zorg eerst voor een goede warme jas vanuit de Trias Energetica-gedachte. Zorg dat alle isolatieaansluiting perfect is. Ik vraag meer aandacht voor het luchtdicht maken van woningen, zodat we als sector de prestaties leveren die we aan de voorkant beloven.” De bouw van de 24 woningen start in januari. “De oplevering staat gepland in 2021 en we kijken ernaar uit om te starten en het vastgoed toekomstbestendig te maken.”

