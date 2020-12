Innovatieve en betaalbare woonconcepten tijdens vijfde expeditie-bijeenkomst

De vijfde bijeenkomst van de Duurzaam Gebouwd Expeditie ’t Veen – Gemeente Hattem staat op de rol: op 15 december komen de expeditieleden wederom digitaal bij elkaar om te discussiëren over het onderwerp ‘Innovatieve en betaalbare woonconcepten’.

Onderliggende thema’s die worden onderzocht zijn de aansluitingen op de woonbehoefte in het gebied van ’t Veen en de innovaties die kunnen worden toegepast in woonconcepten. Om in één keer op de hoogte te komen van ontwikkelingen rondom de expeditie, raden we je aan om de verschillende verslagen te bekijken. Er zijn verschillende artikelen gepubliceerd: [Expeditie #1 – Klimaatadaptatie, Expeditie #2 Duurzame Energie en Warmtevoorziening ,Expeditie #3 Circulariteit en Expeditie #4 Slimme en Gezonde Stad] lees je daarin de bevindingen, vraagstellingen en aanbevelingen van de expeditieleden.

De aangesloten expeditieleden lieten zich eerder uit over hun motivatie om mee te doen aan het initiatief, zoals Thomas van Riet van VolkerWessels: “Bij het (her)ontwikkelen van een gebied snijden veel verschillende expertises elkaar. Duurzaamheid is een breed begrip maar met de juiste partijen aan tafel kunnen vooruitstrevende projecten worden gerealiseerd. Vanuit mijn expertise op gebied van duurzame energie innovaties draag ik hier graag aan bij.”

Ook Angela Vorsselman van BAM Wonen geeft aan waarom ze ervoor kiest om kennis te delen met de expeditieleden: “Ik doe mee aan Expeditie ’t Veen te Hattem om samen met vakgenoten tot een haalbare, betaalbare én vooruitstrevende duurzaamheidsambitie te komen voor ’t Veen. Een uitdagende casus. Daarnaast boeit de opgave in dit gebied mij enorm door zijn fantastische ligging en legio aan mogelijkheden voor het creëren van een toekomstbestendige woonwijk.”

Op deze pagina lees je meer motivaties van de betrokken deelnemers. Vanzelfsprekend brengen we weer verslag uit, direct na de vijfde expeditie-bijeenkomst op 15 december aanstaande.