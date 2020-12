“Duurzaamheid mag best gezien worden”

Fase 1 van het project Prologis Park Eindhoven DC4 is gisteren door Van der Heijden bouw en ontwikkeling opgeleverd aan opdrachtgever Prologis. Het distributiecentrum is gebouwd volgens de hoogste standaarden voor duurzaamheid, terwijl ook het welzijn van de medewerkers voorop stond.

Het bijna 35.000m2 grote warehouse is samen met 23.000m2 terreininrichting en 36 los- en laaddocks gebouwd op een voormalige vuilnisbelt. Alle inzet voor duurzaamheid en welzijn leidt ertoe dat dit een van de eerste logistieke projecten in Nederland is die in aanmerking komt voor een Well Building Gold- en BREAAM-NL Outstanding-certificering.



De extra aandacht voor mens en milieu was een belangrijk onderdeel van de opdracht die Prologis verstrekte aan Van der Heijden. Prologis, prominent ontwikkelaar en aanbieder van logistiek vastgoed, gaat voor duurzaamheid en hoge kwaliteit in alles wat het bedrijf doet. Om in dit project bewustzijn, welzijn en herbestemming te laten samenkomen, koos de ontwikkelaar voor Van der Heijden. Ook omdat het bouwbedrijf bekend staat om haar gedrevenheid, daadkracht en inventiviteit. Jeroen van Beuningen, projectleider bij Van der Heijden: “De gunning kwam mede tot stand door onze transparante kostprijsopbouw, betrokkenheid en vindingrijkheid”.

Green- en brownfield

Niet eerder gebruikte terreinen, greenfieldlocaties, worden steeds schaarser. In het kader van toekomstgericht grond- en gebouwgebruik is bouwen op een gebruikt brownfield daarom een aantrekkelijk alternatief. Geen gemakkelijke opgave, als de eerdere bestemming een vuilstortplaats was en er een zeer duurzaam en gezond logistiek centrum staat gepland. “Dat vraagt om een goed team van mensen met de juiste specifieke kennis en ervaring. En om veel nauwkeurigheid in de uitvoering en het zorgvuldig volgen van procedures en werkplannen”, aldus Van Beuningen.

In warehousing wordt er, volgens de betrokkenen, niet zo vaak zoveel aandacht geschonken aan het welzijn van de medewerkers als hier. Dankzij constante klimaatmonitoring, koeling en filters wordt er voor het Prologis Park Eindhoven DC4 een continue stroom van schone lucht gegarandeerd. Verder is er ook veel aandacht besteed aan daglicht en de juiste werkverlichting.



“In veel warehouses is nauwelijks daglicht aanwezig. Hier hebben we een complete lichtstraat opgenomen, aangevuld met extra kunstlicht. Want als ik werk in een gebouw heb ik als mens behoefte aan licht”, aldus Van Beuningen. Door de grote aandacht voor het welzijn en het werkklimaat van de werknemers maakt het complex een goede kans op het verwerven van het Well Building Gold-certificaat.

Erkenning duurzaamheid

Met de nominatie voor BREAAM-NL Outstanding gaan de ontwikkelaar en de bouwer voor de hoogst haalbare erkenning op het gebied van duurzaamheid. De combinatie van duurzaamheid met kennis en vindingrijkheid gaf in dit project ook een impuls aan de leefbaarheid. Zo is voor een aangename en gezonde lunchwandeling een tuinplan ontwikkeld, met daarin een park met wandelpaden en fruitbomen. De rijke inheemse beplanting is afgestemd op het Nederlandse klimaat. Een andere uiting van de duurzame insteek is te herkennen in de fraai geïntegreerde zonnepanelen op het dak van de fietsenstalling.

Praktische oplossing

Van der Heijden zelf is vooral trots op de bewuste en praktische oplossing voor de hoofdingang (foto bovenaan pagina). “We combineren daar duurzaamheid met functionaliteit”, vertelt Van Beuningen. “De speciale zonneluifel dient namelijk ook als dichte en droge hoofdentree. Door dit ontwerp konden er meer zonnepanelen worden geplaatst en ziet het er ook nog eens fraai uit. Want duurzaamheid mag best gezien worden”, besluit Van Beuningen.

Bron: persbericht