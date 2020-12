Groene gevel verbindt woningen met bosrijke omgeving

De komende jaren wordt het terrein van de voormalige Mauritskazerne in Ede getransformeerd tot dé foodontmoetingsplek van Nederland. Dit World Food Center huisvest bedrijven, organisaties én 600 woningen. De eerste twee appartementengebouwen krijgen een groene gevel die de woningen verbindt met de bosrijke omgeving.

De ontwikkeling van het World Food Center (WFC) in Ede is in volle gang. De eerste woongebouwen op het terrein, De Veluwse Proeftuin, zijn in opdracht van ontwikkelcombinatie World Food Center Development ontworpen door MIX architectuur, met Van Wijnen als de aannemer.

Het project De Veluwse Proeftuin komt direct langs de rand van het Sysseltse bos aan de noordkant van het WFC-gebied. De twee gebouwen bevatten in totaal 59 appartementen. Op de kop van het eerste woonveld, bij de noordentree, vormt het ensemble van de appartementengebouwen een herkenbaar accent.

Verbonden met natuur

Bij het ontwerpen van de woningen was de natuur een belangrijk uitgangspunt voor MIX architectuur. De gebouwen maken gebruik van de natuurlijke hoogteverschillen en het verdiepte parkeren is ‘ontspannen’ opgenomen onder de woningen.

De verbondenheid van de appartementen met de natuur is straks ook letterlijk zichtbaar. Houten frames met geïntegreerde plantenbakken brengen de natuur bijna tot in de woning. De frames en planten zorgen voor een natuurlijke zonwering en versterken de biodiversiteit. Regenwater wordt opgevangen en voorziet de plantenbakken structureel van voedsel en water. Dit garandeert dat de begroeiing van de gevel duurzaam en robuust blijft.

De vegetatie is afgestemd op de zon- en windoriëntatie, waardoor elke gevel een unieke uitstraling krijgt.

Collectief genieten

Door de verdiepingshoge vensters en grote, houten terrassen is het mogelijk om tussen het groen te genieten van het uitzicht over het Sysseltse bos. Om samen te genieten van de groene omgeving en om onderlinge contacten te stimuleren zijn op de begane grond collectieve voorzieningen opgenomen.

Een gemeenschappelijke woonkamer is verbonden met de hoofdentree en geeft toegang tot een collectieve tuin. Naast de individuele berging in de kelder is er een grote collectieve fietsenberging bij de entree om het gebruik van de fiets te stimuleren.

Foodvalley

Dit World Food Center in de regio Foodvalley huisvest naast bedrijven en organisaties die verbonden zijn aan de agrifoodsector ook woningen en verschillende evenementenlocaties. In het noordcluster van het 28 hectare grote gebied naast station Ede-Wageningen komt De Veluwse Proeftuin. De appartementen gingen recent in de verkoop. Naar verwachting start de bouw midden 2021 en volgt oplevering in het eerste kwartaal van 2023.

Projectdetails

Project: 35+24 appartementen

Opdrachtgever: World Food Center Development, Amersfoort

(BPD Gebiedsontwikkeling, Green Real Estate en Van Wijnen) Ontwerp: MIX architectuur

Aannemer: Van Wijnen

Constructeur: Goudstikker De Vries

Duurzaamheidsadviseur: Deerns

Landschapsarchitect: LOOSvanVLIET

Start & realisatie: 2021-2023

Ontdek alle info over het project op de website van MIX architectuur.

Bron tekst en foto's: MIX architectuur