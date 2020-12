Industrialisatie met Delfts blauw uit 3D-printer

Duurzaam Gebouwd sluit het jaar af met het digitale magazine Industrialisatie. Daarin kansen voor nieuwe innovaties en mogelijkheden om de markt te veroveren. Met Delfts Blauw uit de 3D-printer en houtconcepten die een forse bijdrage leveren aan de duurzaamheid.

De bouw heeft een grote bijdrage te leveren aan de wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen en hout kan daarbij een belangrijke bijdrage leveren aan het verlagen van de CO 2 -uitstoot. Maar dan wel gecertificeerd hout, aldus Rick Kamphuis van FSC Nederland.

Met hem pleiten diverse bouwers en betrokkenen om meer houtconcepten in de woningbouw toe te passen. Zo ontwerpt Dijkstra Draisma cross laminated timber casco’s, bouwt die in de fabriek om ze vervolgens op de bouwplaats in één dag neer te zetten. BENG en Nul op de Meter zijn daarbij mogelijk, terwijl de gevels remontabel zijn.

Modulair concept (houtbouw) van Finch Buildings in Monnickendam.

Kalkzandsteen

Heel traditioneel zijn prefab kalkzandsteen elementen, maar ook daar zit een heel duurzaam en circulair verhaal achter. In een terugblik op zijn lange loopbaan verhaalt Ben Kruseman, Duurzaam Gebouwd-expert, over de mogelijkheden van industrieel bouwen met kalkzandsteen, zeker als je jonge talenten en BIM in stelling brengt.

De uitsmijter komt dit keer uit Delft, want - jawel - ook met keramiek kun je 3D-printen (foto onder). En zo ontstaan fantastische mogelijkheden om opzienbarende elementen te creëren, zoals de geveltegels in de bijzondere toegangspoort op de foto bovenaan de pagina.

