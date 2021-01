Vers van de pers: Duurzaam Gebouwd Jaarplanning 2021

Benieuwd naar de thema’s die we in 2021 behandelen en welke events we organiseren? Onze jaarplanning voor 2021 is vers van de pers.

In 2021 gaan we in op onderwerpen die van groot belang zijn om de gebouwde omgeving toekomstbestendig(er) te maken. Zo besteden we aandacht aan geleerde lessen over de warmtetransitievisies die in 2021 gereed moeten zijn, geven we je inspirerende praktijkvoorbeelden van gezonde gebouwen en laten we zien hoe natuurinclusief bouwen je omgeving positief beïnvloedt.

De jaarplanning voor 2021, met onder andere onderwerpen als Circulair Bouwen en Klimaatadaptief Bouwen benoemd

Je vindt onze jaarplanning hier en krijgt op deze pagina een handig overzicht van alle thematieken die er dit jaar op het programma staan. Hier lees je ook korte samenvattingen over het onderwerp, mocht je een opfrisser nodig hebben voor specifieke thematieken.