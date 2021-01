In de Enschedese wijk Stroinkslanden kregen bewoners vorige week van Woningcorporatie De Woonplaats de sleutel uitgereikt van de eerste circulaire sociale huurwoningen in Twente. Een hele reeks van partijen werkten samen om met zoveel mogelijk herbruikbaar materiaal de proef op de som te nemen.

De bouw van de eerste zeven circulaire woningen aan de Assinklanden werd in het voorjaar van 2020 gestart door Bouwonderneming Oude Wolbers, Ter Steege Advies & Innovatie, Gebr. Van der Geest, LKSVDD Architecten, Prefab NL, Lucassen Bouwconstructies en Loohuis Installatietechniek.

De materialen uit de woningen werden zodanig uitgekozen dat deze over vijftig jaar nog steeds geen afval vormen, maar opnieuw kunnen worden gebruikt. Daarnaast zijn de woningen zo gebouwd dat ze demontabel zijn en de materialen goed gescheiden kunnen worden.

Deze manier van aanpak maakt het bouwproces veel meer een denkproces. De partijen moesten van tevoren goed uitzoeken wat wel en niet gebruikt werd en waarom. In Enschede is dit gedaan met verschillende sprintsessies met alle betrokkenen om tot het beste en meest circulaire resultaat te komen.

Dakisolatie in de vloer

Diverse materialen zijn afkomstig uit gesloopte woningen. De dakisolatie is bijvoorbeeld gebruikt als isolatie van de begane grondvloer. De oude dakbedekking met isolatie is als kantplank teruggeplaatst. Oude betonwanden zijn hergebruikt als keerwand voor de fundering. Ook de witte Trespa gevelbekleding aan de buitenzijde, de kozijnen en dorpels worden opnieuw gebruikt of zijn afkomstig uit een restpartij.

Het sanitair komt uit de showrooms van verschillende sanitair specialisten.

Ook de keuken is circulair: wanneer een onderdeel defect is, is vervanging eenvoudig en daarbij hoeft niet de hele keuken te worden vervangen.

Duurzaamheid woningen

De woningen zijn naast circulair ook erg duurzaam geworden. Door middel van zonnepanelen wordt energie opgewerkt voor de installaties en de woningen zijn goed geïsoleerd, waardoor deze zeer comfortabel zijn. Zo wordt ten opzichte van traditionele bouw, met hetzelfde energieconcept, 50 procent bespaard op de CO 2 -uitstoot.



De sociale huurwoningen zijn 100 m2 groot en hebben twee slaapkamers. De zeven woningen liggen in een gemeenschappelijke tuin, ook wel shared space genoemd. Samen met een landschapsarchitect wordt het basisontwerp van de tuin verder ingevuld, waarbij ook oplossingen worden gekozen die het klimaat ten goede komen.

Regionale bedrijven

Wethouder Jeroen Diepemaat van de gemeente Enschede is in zijn nopjes met de bouw van de woningen: “Voor dit eerste circulaire bouwproject in Enschede verdienen De Woonplaats en de partners een groot compliment. Wat mij aanspreekt is dat vooral gebruik is gemaakt van de kennis van regionale bedrijven. Ik hoop dat dit het startsein is om jaarlijks minimaal één circulair bouwproject in de stad te realiseren.”

De Woonplaats en betrokken bouwbedrijven zijn zich ervan bewust dat het slopen, bouwen, renoveren en onderhouden van woningen een behoorlijk impact heeft op het milieu. Daarom vinden zij het belangrijk om circulair als uitgangspunt voor de toekomst te nemen. Via deze pilot met circulair bouwen is veel kennis en ervaring opgedaan voor toekomstige projecten. De overheid wil dat Nederland in 2050 volledig circulair is en die uitdaging is in Enschede met succes opgepakt.

Solliciteren voor woning

De zoektocht naar huurders voor deze circulaire woningen werd afgelopen zomer door De Woonplaats op een bijzondere manier uitgevoerd. Er werd een sollicitatieprocedure opgezet om de best passende huurders voor de circulaire woningen te vinden. Geïnteresseerden konden in gesprekken de woningcorporatie overtuigen dat zij de geschikte huurder zijn.

Er zijn nu nog vier woningen vrij en deze week vindt het vervolg plaats van de zoektocht naar duurzame huurders. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij De Woonplaats via www.dewoonplaats.nl/circulair.

Bron en foto's: de Woonplaats