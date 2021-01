Handreiking voor slimme aanpak corporaties in energietransitie

De nieuwe Handreiking Prestatiegericht Inkopen van Stroomversnelling helpt woningcorporaties bij het maken van strategische plannen voor de verduurzaming van hun vastgoedportefeuille.

Het werk van corporaties blijft de komende jaren ingrijpend veranderen. Er wordt meer en meer van ze verwacht, of het nu gaat om sociaaleconomische ontwikkelingen, nieuwe wet- en regelgeving of de energietransitie. Dit alles vraagt om nieuwe manieren van werken en een toekomstgerichte strategie.

De Handreiking Prestatiegericht Inkopen helpt invulling te geven aan de opgave in de energietransitie en dat binnen de context van de eigen organisatie. Daarbij geldt: niet alles hoeft in één keer. Maar ook: prestatiegerichte uitvragen leiden tot prestatiegerichte antwoorden.

Programmeren

De handreiking geeft aan hoe je op basis van woningtypologieën en een vastgoedstrategie je portefeuille naar CO 2 -neutraal kunt programmeren. Daarmee zet je de stap van werken aan losse projecten naar bestuurlijk geaccordeerde plannen voor het gehele woningbezit in meerjarige programma’s. Deze aanpak kan leiden tot snellere besluitvorming binnen woningcorporaties, en dus ook tot opschaling van de energietransitie. Programmeren hangt daarnaast ook samen met prestatiegericht werken en inkopen.

Prestatiegericht inkopen

(Energie)prestaties spelen steeds vaker een sleutelrol in de vraagspecificatie van verduurzamingsprojecten. Maar hoe zorg je ervoor dat de prestaties die je vraagt ook daadwerkelijk toetsbaar en meetbaar worden gerealiseerd? Wat kun je een bouwer vragen bij het uitvraagproces voor energieneutrale woning? Welke bewijslast is nodig om zeker te weten dat een energiezuinig aanbod daadwerkelijk de beoogde prestatie en kwaliteit levert? De Handreiking Prestatiegericht Inkopen geeft veel concrete handvatten om de energietransitie binnen je organisatie goed geprogrammeerd te krijgen.

Het eerste exemplaar van het document is vorige week door Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling, overhandigd aan Maarten van Poelgeest, voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving. Van Poelgeest: “Met de energietransitie in de Gebouwde Omgeving verkennen we elke dag weer opnieuw nieuwe wegen en beproeven we nieuwe concepten. Om schaal te kunnen maken, moeten we van elkaar leren. Het is mooi om te zien dat Stroomversnelling met deze handreiking kennis deelt en andere op weg helpt.”

Vervolgtraject

Deze nieuwe handreiking is het resultaat van een jarenlange ontdekkingstocht die Stroomversnelling samen met tal van woningcorporaties heeft ondernomen. De ervaringen die met elkaar zijn opgedaan worden nu gedeeld in de eerste aanzet van deze handreiking. In 2021 wil Stroomversnelling dit document verder verrijken, met de praktijkervaring en expertise van woningcorporaties. Daarnaast wordt de beschreven werkwijze toegepast in een aantal concrete opgaven, om daar met elkaar van te leren.

Oproep aan woningcorporaties

Stroomversnelling doet een oproep aan woningcorporaties om samen de in de handreiking voorgestelde werkwijze verder in de praktijk te onderzoeken en te verbeteren. Momenteel wordt actief gezocht naar geïnteresseerde woningcorporaties, die hier met Stroomversnelling aan willen werken.

Heb je interesse in deelname aan het vervolgtraject? Neem dan contact op met een van deze collega's:

José van der Loop (06 14610716)

Simon Verduijn (06 15879562)

Niels Sijpheer (06 10444798)

Op de website van Stroomversnelling vind je de Handleiding Prestatiegericht Inkopen.