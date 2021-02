Digitalisering naar 3D, 4D en 5D noodzakelijk voor groei

Bouwprojecten worden steeds vaker in BIM opgetuigd, maar digitalisering gaat verder. Daarom is bij Van der Heijden een traject gestart om het communiceren in 3D binnen de hele organisatie te implementeren. “Wij kiezen ervoor om mee te groeien door stap voor stap het bedrijf voor te bereiden op de 4D- en 5D-ontwikkelingen.”

Door de implementatie van het cloudplatform Trimble Connect van softwareleverancier Construsoft kunnen bij Van der Heijden (bouw en ontwikkeling, Schaijk) digitale datastromen over het project- en procesmanagement heen gerealiseerd worden. Van der Heijden ziet het digitaliseren van de organisatie als een belangrijke en noodzakelijke innovatie.

“Als bouwer kom je sneller in aanmerking voor de interessante projecten in een BIM-omgeving als je het volledige projectmanagement hebt gedigitaliseerd”, licht Rens Hoevenaars, werkvoorbereider bij Van der Heijden toe. “Met digitale bouwinformatiemodellen (BIM) maken we projectinformatie digitaal visueel voor onze partners, onderaannemers en uitvoerders op de bouwplaats.”

Construsoft begeleidt en adviseert Van der Heijden bouw en ontwikkeling bij deze transitie naar een digitale werkomgeving.

Efficiënte projectdata

Hoevenaars vertelt dat Van der Heijden voorheen voortdurend tegen bepaalde problemen aanliep, zoals miscommunicatie, inefficiënt gebruik van tijd en verkeerde of incomplete informatie op de bouwplaats.

“We merken daarnaast dat de bouwbranche sterk aan het veranderen is. De doorlooptijd van het engineeringsproces verandert, wat onder meer inhoudt dat de verantwoordelijkheid van engineering vaker dan voorheen bij de aannemer wordt gelegd”, zegt Hoevenaars. “Een aannemer moet al in de ontwerpfase als bouwpartner betrokken zijn bij de datastroom. Hierdoor kan een aannemer invloed uitoefenen op de detaillering en uitvoeringsmethoden.”

Adviseurs van softwarebedrijf Construsoft uit Zevenaar hebben bij Van der Heijden een pilot uitgevoerd bij een lopend project om ze kennis te laten maken met Trimble Connect. De implementatie van dit deelplatform regelt dat projectdata correcte, actuele informatie bevat en voor alle betrokken bouwpartijen just-in-time toegankelijk is.

“Het hele bouwteam heeft hierin meegedraaid en is door Construsoft een aantal weken op locatie begeleid”, vertelt Hoevenaars. De werkbaarheid van de software en de reacties van de teamleden na deze pilot waren heel positief. “Het blijkt een gebruiksvriendelijk deelplatform te zijn, dat we snel in de vingers kregen. Deze zomer zijn we met alle projectteams in Trimble Connect gestart”, geeft Hoevenaars aan.

2D en 3D

Op bouwplaatsen van Van der Heijden wordt nog steeds met 2D-werktekeningen gewerkt, terwijl de engineering deels in 3D is uitgevoerd. Voorwaarde bij de implementatie van Trimble Connect was dan ook dat zowel actuele 2D- als 3D-informatiemodellen naast elkaar beschikbaar moeten zijn. Hoevenaars legt uit dat je uitstekend kunt werken met 2D-tekeningen. “Maar we merken dat het lastig is om 2D- en 3D-modellen te mixen. Het gaat prima om zowel in 2D als in 3D te engineeren, alleen heeft 3D als voordeel dat het 3D-model meer informatie bevat en duidelijker is gevisualiseerd.”

Op dit moment heeft Van der Heijden een mix van partijen die met 2D- en 3D-modellen werken, ook op de bouwplaats wordt met 2D en 3D gewerkt. “Het is niet ingewikkeld om 2D-tekeningen en 3D-modellen met elkaar te laten communiceren, maar wel bewerkelijk voor de modelleur, tekenaar en werkvoorbereider. Mijn streven is om alle modellen in 3D te engineeren en de 2D-tekeningen te gebruiken voor taakgerichte werkzaamheden op de bouwplaats, waar 3D-modellen nog niet volstaan.”

4D en 5D

Hiervoor staat nog geen harde deadline, maar Hoevenaars is ervan overtuigd dat als voortdurend aandacht hieraan wordt besteed, hij steeds meer partijen meekrijgt. “Informatiestromen groeien enorm hard in relatief korte tijd. Voor mij als werkvoorbereider is het belangrijk dat de meest actuele informatie altijd voor iedere partij beschikbaar is, zodat zij kunnen werken met de juiste documenten. Doordat je vooraf checkt op clashes, minimaliseer je de kans op fouten in de praktijk. Hiermee reduceren we onze faalkosten”, zegt Hoevenaars.

De transitie naar een BIM-omgeving heeft het bedrijf geen windeieren gelegd. “Inmiddels weten opdrachtgevers die een in BIM uitgevoerd project willen realiseren ons al te vinden. Als deze klantvraag-gestuurde trend zich voortzet, kiezen wij ervoor om hierin mee te groeien door stap voor stap het bedrijf voor te bereiden op de 4D- en 5D-ontwikkelingen”, stelt Hoevenaars vast. “We zijn al bezig met de implementatie van 5D-calculeren en we bekijken in hoeverre de 4D-plannen ons in de toekomst kunnen helpen.”

Mappenstructuur

Tom Attevelt is Virtual Design & Construction Consultant bij softwareleverancier Construsoft in Zevenaar en betrokken bij de implementatie van Trimble Connect bij Van der Heijden. Hij legt uit dat de noodzaak van het werken in een 3D-omgeving nog lang niet bij elk mkb-bouwbedrijf wordt gezien of begrepen.

“Vaak worden de stukken gemaild, waarmee men snel het overzicht verliest wie met welke versie tekeningen of modellen werkt. Er is geen gezamenlijke database waarin met dezelfde versie samengewerkt kan worden. Dat lossen we op met Trimble Connect, een cloudplatform dat verschillende disciplines, zoals inkoop, werkvoorbereiding en uitvoering met elkaar verbindt. Met dit softwarepakket hebben alle betrokken bouwpartijen van een bouwproject op elk gewenst moment toegang tot up-to-date informatie hierover”.

Ook bij Van der Heijden lag projectinformatie overal verspreid, in verschillende versies met onduidelijke informatie. “In Trimble Connect is het makkelijk om verschillende informatiepakketten, ofwel de vensters, als een set klaar te zetten. Bijvoorbeeld een 3D-model gecombineerd met een 2D-tekening. Hierdoor kan deze complete informatie snel gedeeld worden met het bouwteam”, besluit Attevelt.

Bron tekst en foto's: Persbericht