'Diversiteit moet juist benadrukt worden'

Diversiteit in een samenleving is rijkdom. Dat onderschrijft Fred May. May werd in 1945 geboren in Suriname en kwam in 1969 naar Nederland. Sinds 1975 heeft hij ruim 40 jaar gestreden voor het verbinden van mensen met een migratie achtergrond met de Nederlandse samenleving.

Toenmalig minister Rita Verdonk vroeg hem, na zijn pensionering in 2006, of hij iets voor ouderen met een migratie achtergrond wilde betekenen. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek in 2005 dat er 210.000 ouderen (50+) met een migratie achtergrond in Nederland woonden. Geen van hen was destijds aangesloten bij een ouderenbond en behoorden tot de kwetsbaren vanwege onder andere een lage SES en chronische aandoeningen. “Ik had inmiddels al 31 jaar gewerkt voor een expertisecentrum voor diversiteitsbeleid in Zuid-Holland, Stichting Stimulans. Daar heb ik ook de opdracht gekregen van onder andere de gemeente Rotterdam: hoe kan je de grote stroom migranten, maar ook de gastarbeiders die gepensioneerd worden, beter opvangen in de samenleving? De minister is mij op het spoor gekomen via het Landelijk Inspraakorgaan Migranten (LOM) in Utrecht. Zij hebben mij aanbevolen bij de minister en dat betekent dat ze vertrouwen in me hadden. Om die reden voelde ik me vereerd en kon ik het niet afwijzen, na een eerste aarzeling. In 2007 werd het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) opgericht. Van 2007 tot 2018 was May coördinator bij het NOOM, waar hij zich voornamelijk richtte op de zelfredzaamheid van de diverse oudere migranten en het delen van positieve ervaringen met elkaar.

De rijkdom van diversiteit in een samenleving, dat wil May aanstippen tijdens het webinar diversiteit, dat ZorgSaamWonen op 11 februari organiseert. “Diversiteit in een samenleving is een groot goed. Kijk maar naar de sport. Het Nederlands elftal bestaat vaak voor meer dan de helft uit spelers van niet-Nederlandse afkomst. En de Nederlandse kampioen hardlopen is Sifan Hassan. En wat dacht je van de exotische buitenlandse lekkernijen zoals roti, pasta en paella, Turkse pizza, pom en kouseband.” Tegenwoordig is de Hollandse stamppot van 50 jaar geleden totaal anders en lekkerder van smaak geworden. En niet te vergeten die heerlijke swingende salsa muziek. We genieten er allemaal van.

Integratie gaat het best via de emancipatie en participatie, zo luidt de visie van May. “Na emancipatie ga je deelnemen en vervolgens krijg je pas de integratie. Hieraan gaat een lang proces vooraf. Daar moet je de tijd voor nemen. Maar dat is het allemaal waard, want diversiteit is zo ontzettend belangrijk.” Kijk maar naar de bloeiende handel, die graag inspeelt op de vraag van de diverse samenleving.



