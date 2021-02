Expertsysteem helpt woningcorporaties met blokverwarming

Bij het aardgasvrij maken van bestaande gebouwen zijn de woningcorporaties als eerste aan zet. Via haar nieuwe expertsysteem voor wooncomplexen helpt Corporatiewarmte de woningcorporaties bij haar keuzes. Hiermee krijgen zij inzicht in verschillende scenario’s wat leidt tot een snellere besluitvorming en realisatie.

Corporatiewarmte is voor de corporatiesector landelijk specialist in het verduurzamen van wooncomplexen met een blokverwarming en weet in de huidige energietransitie precies wat er speelt. Jan-Maarten Elias, directeur Corporatiewarmte en Duurzaam Gebouwd-expert: “In Nederland staan tienduizenden gasgestookte blokverwarmingen in de kelder of op het dak warmte te produceren voor verwarming en warm tapwater. Jaarlijks worden nog steeds zo’n 2.000 blokverwarmingen traditioneel vervangen. Letterlijk ‘een ketel voor een ketel’. Vooral in de sociale woningbouw zie je die blokverwarmingen en al deze woningen dienen uiteindelijk aardgasvrij te worden. Een mega-klus waar woningcorporaties veel voor moeten investeren.”

Snel een eenvoudig

Het vervangingsmoment van een blokverwarming is een logisch moment om snel te verduurzamen. Door het toepassen van duurzame technieken, zoals een warmtepomp en PV-panelen, kan tot wel 80% aardgas en 50% CO 2 worden gereduceerd. Bij een dergelijke vervanging merken bewoners weinig van de ombouw, want de werkzaamheden - vaak twee tot drie weken - vinden in de centrale ketelruimte plaats. Daardoor is de verduurzaming snel en eenvoudig door te voeren.

“Het ontbreekt op dit moment vaak aan inzicht in de verschillende mogelijkheden, kosten en opbrengsten”, geeft Elias aan. “Daardoor is het lastig om tot goede besluitvorming te komen. Corporatiewarmte opent haar expertsysteem voor woningcorporaties die wooncomplexen met een blokverwarming willen verduurzamen. Hiermee wordt laaghangend fruit voor woningcorporaties direct zichtbaar.”

Drie scenario’s

Alle variabelen die bepalend zijn voor de duurzame oplossing zijn opgenomen in het nieuwe expertsysteem. Gebouweigenschappen, energieverbruik van de huurders, kadastrale data en meer dan dertig technische oplossingen zijn aan elkaar gekoppeld. Elias vervolgt: “Op basis van zeven online vragen rekent het expertsysteem drie scenario’s door. Dat gaat om de laagste investering, de laagste total cost of ownership en de hoogste CO 2 -reductie. Elk scenario levert de best passende technische oplossing. Hiermee kan een keuze worden gemaakt voor de volgende stap: een definitief ontwerp om tot een financieel voorstel te komen.”

Modulair

Het expertsysteem is modulair opgebouwd. Op basis van de opgedane ervaringen zijn productspecificaties van meerdere leveranciers toegevoegd. Woningcorporaties kunnen daarmee direct de technische oplossing zien. Nieuwe innovaties, zoals opslagsystemen, kunnen als nieuwe module worden toegevoegd. De volgende stap is de werkelijke prestatie van de producten koppelen aan het expertsysteem, om zo nog nauwkeuriger de scenario’s te bepalen.

50% CO 2 -reductie in drie maanden

Met het expertsysteem krijgen woningcorporaties eenvoudig en snel inzicht. Zo kunnen zij vandaag al starten om tot wel 50% CO 2 te besparen. “In de praktijk zien we dat hiermee de doorlooptijd vanaf initiatief tot oplevering wordt verkort naar minder dan drie maanden. Binnen de energietransitie is het verduurzamen van wooncomplexen met blokverwarmingen daarom écht laaghangend fruit en opschaalbaar”, besluit Elias.

Bron tekst en foto: persbericht Corporatiewarmte

Corporatiewarmte is een joint venture van Energy Bridge en Eteck