Gratis whitepaper: Schakel om naar een gezond en comfortabel binnenklimaat

Energieneutrale nieuwbouw wordt de standaard, met BENG-eisen die vanaf nu het peloton een duwtje in de rug geven. Met luchtdichte en goed geïsoleerde woningen moet ook het thema gezondheid feller op de agenda komen te staan. Om die reden roept Zehnder op tot een omschakeling van denken, een switch naar meer wooncomfort en een gezonder binnenklimaat.

In deze whitepaper leer je over succesformules om ervoor te zorgen dat het binnenklimaat in woningen optimaal is, ondersteund door resultaten van onderzoeken en praktijkervaringen. Daarnaast wordt ingezoomd op een langdurige samenwerking die leidde tot een kant-en-klare oplossing voor duurzame verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie.

Download de gratis whitepaper hier.