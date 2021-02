Thema Verbindingsfestival #3 is de Gezonde Stad

Op 22 april vindt het derde Verbindingsfestival plaats. Na de twee succesvolle edities van 2020 gaat Acquire in 2021 verder met het verbinden van honderden professionals in de openbare ruimte, mobiliteit en gebouwde omgeving.

Het thema van deze derde editie is de Gezonde Stad. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang, maar we hebben jou nodig. Je kunt op allerlei manieren een bijdrage leveren:

Vul de Padlet in om daar vast te noteren welke vragen er volgens jou in 2021 in het algemeen en op het Verbindingsfestival in het bijzonder aan bod moeten komen.

Wil je dit voorjaar een eigen bijeenkomst organiseren rond het thema Gezonde Stad? Doe dat dan op de dag van het Festival. We faciliteren je graag bij de opzet en uitvoering van jouw side event én je profiteert van de reuring die rond het Festival ontstaat. Meld je bij Geert Dijkstra als je meer wilt weten.

VIP-tickets: Tim Knol

Zoals je gewend bent is toegang tot het festival gratis. Vanaf jouw werkplek zie je tientallen kennissessies, keynotes en optredens. Daarnaast hebben we dit keer een beperkt aantal VIP-tickets beschikbaar. Voor 49,50 euro krijg jij voorafgaand aan het evenement een zonnig festivalpakketje thuisgestuurd, neem je deel aan de masterclass en de meet&greet van keynote Erik Scherder, én ben je bij een exclusief concert van Tim Knol.

Door je nu vast aan te melden voor het festival op 22 april blijf je vanaf het begin op de hoogte van alle informatie over het festival. Kies voor je gratis ticket óf het exclusieve VIP-ticket. Graag zien we je op 22 april op ons digital festivalterrein.