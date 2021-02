Er komt steeds meer aandacht voor nieuwe wooninitiatieven. Toekomstige bewoners geven zelf richting aan een nieuwe woonvorm. Dat kan samen met een woningcorporatie of als CPO of wooncoöperatie. Op deze dag richt ZorgSaamWonen zich op de financiering van deze initiatieven én de praktische uitvoering zoals welke afspraken maak je met elkaar, hoe regel je toewijzing en welke activiteiten organiseer je.

Bewoners vertellen hoe zij hun project hebben gerealiseerd en hoe zij zorgen voor een levendige gemeenschap. Uiteenlopende initiatieven komen aan het woord; o.a. een woongemeenschap van ouderen, een meergeneratiehof, een burgerinitiatief dat zelf een woonstichting begon, een duurzaam vriendenerf en een CPO project met sociale huur en een belangrijke functie in de wijk. De RVO vertelt over de ervaringen met de Stimuleringsregeling Wonen-Zorg en in verschillende ronde tafels gaan we in op de financiering van projecten en de afspraken die bewoners maken voor een prettig leefklimaat.

De volgende inspiratiesessies zijn al bekend. Houd de website van ZorgSaamWonen in de gaten voor het definitieve programma.

F.A.S.T tool - Dort Spierings (HAN)

Hoe breng je de maatschappelijke en financiële meerwaarde van collectieve woonvormen in beeld. Studenten van de HAN ontwikkelde daar een tool voor. Zo kunnen wooninitiatieven gemakkelijker duidelijk maken aan financiers, gemeenten of woningcorporaties wat hun initiatief oplevert. De tool heet: F.A.S.T. : Financiële, Arena, Samenvatting en Toelichting en maakt gebruik van bestaande praktisch uitvoerbare instrumenten voor effectmeting zoals MKBA, effectenarena en effectencalculator. Dort Spierings begeleider van de studenten licht de tool toe.

Businesscase wooninitiatieven - Jasper Klapwijk (Kantelingen)

Hoe stel je een sluitende businesscase op waarmee banken en andere financiers bereid zijn in te stappen in jouw initiatief? Samen met een koplopersgroep van wooninitiatieven en corporaties ontwikkelde Jasper Klapwijk voor Platform31 een aantal voorbeeld businesscases. “Banken vinden bewonersinitiatieven vaak ingewikkeld omdat ze qua grootte en opzet afwijken van ‘normale’ vastgoedpartijen als corporaties of projectontwikkelaars, aldus Jasper. "De uitdaging is om een businesscase op te stellen waarmee de bank het initiatief kan doorgronden en de risico’s goed kan inschatten." In deze sessie licht Jasper de ontwikkelde businesscases toe.

Akropolistoren Amsterdam - Ivy George, bewoner

De Akropolistoren in Amsterdam is ontstaan door een initiatief van burgers en in 2017 opgeleverd. De Toren biedt onderdak aan een humanistische woongemeenschap voor 55-plussers. Er wonen in totaal 99 bewoners. De jongste bewoner is 55 jaar en de oudste is 92 jaar. Van de 86 woningen is de helft voor mensen in de sociale sector, de andere helft zijn vrije sector huurwoningen voor mensen met een middeninkomen. De woningen zijn van corporatie De Alliantie. Hoe hebben zij hun initiatief gerealiseerd? Wat zijn hun ervaringen tot nu toe? Hoe betrekken ze de buurt bij hun woongemeenschap? En hoe houden ze het gezellig met elkaar? De bewoners vertellen hier meer over!

Augustanahof en Broekmanhuis in Amsterdam - Katja de Winter (Ponec de Winter)

Architect Katja de Winter (Ponec de Winter) was intensief betrokken bij de ontwikkeling van twee woongemeenschappen in Amsterdam. In beide wonen ouderen en jongeren samen. ‘Leeftijd is geen doelgroep’, zegt Katja. ‘Het gaat er om elkaar te vinden in de manier waarop je in het leven staat’. Hoe kun je bijdragen aan het ontstaan van een actieve gemeenschap, van waaruit ook activiteiten met de buurt plaatsvinden? De Augustanahof is het resultaat van de transformatie van kerk naar woonhof. Het bouwen aan het collectief toekomstige bewoners ging gelijk op met het ontwerpen en bouwen van de fysieke ruimte. De jongste bewoner is 24, de oudste 94. Wonen op deze manier, waar je je eigen plek hebt en ook veel ruimte en activiteiten deelt, met medebewoners én met de buurt, waar je omziet naar elkaar, blijkt in onze huidige maatschappij misschien wel relevanter dan ooit. Het Broekmanhuis is een CPO project in een voormalig verpleeghuis, gelegen in een best ruige buurt. Dankzij voorfinanciering van aannemer en ontwikkelaar werden de woningen bereikbaar voor kopers met weinig eigen kapitaal. Zo verwierven creatieve pioniers een plek, die een grote impact op het buurtleven blijkt te hebben.

Vriendenerf Olst - bewoner Jaap Wiegers

Vriendenerf aan de zuidrand van Olst is een kleinschalig duurzaam CPO-project van twaalf koopwoningen voor actieve vijftigplussers, diverse gemeenschappelijke voorzieningen en een grote tuin. De levensloopbestendige woningen zijn ruim voorzien van zonnepanelen en worden verwarmd met bodemwarmte. Jaap Wiegers bewoner van het Vriendenerf, vertelt over de ontwikkeling van het project en de ervaringen met het wonen op een vriendenerf.

Interesse in de dag? Hier schrijf je je in.