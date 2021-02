Rijksmuseum behaalt hoogste BREEAM-NL In-Use score

Het Rijksmuseum heeft als eerste museum ter wereld een BREEAM-NL In-Use duurzaamheidscertificaat met vijf sterren behaald. Dit is de hoogst haalbare score voor deze categorie.

Het goede nieuws werd door het Amsterdamse museum gemeld aan NU.nl. Het Rijksmuseumgebouw stamt uit 1885 en is vanaf heden een uiterst duurzaam gebouw. Daar stopt het niet bij, aldus directeur van het Rijksmuseum Taco Dibbits. Het museum wil namelijk in 2030 volledig van het gas af zijn. Ook wil het museum in de komende jaren het gebruik van energie jaarlijks met minimaal 2 procent verminderen.