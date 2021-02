Aangeboden: businessmodel met meer inzicht in waardecyclus

Wil jij ook impact maken op de 3 P’s en meer inzicht krijgen in je waardecyclus? Meld je dan bij de studenten van de Hogeschool Saxion die een duurzaam businessmodel gaan schrijven.

‘Wij zijn Nienke Spijker, Lerato van der Lugt en Merna Elgohary. Wij zijn derdejaars studenten van de opleiding bouwtechnische bedrijfskunde op de Hogeschool Saxion (Enschede). Op dit moment hebben wij een project vanuit onze studie, waarbij wij een duurzaam businessmodel moeten schrijven voor een organisatie.

Waarom? Dit komt door de toenemende concurrentie in binnen- en buitenland, de toenemende eisen die klanten stellen aan producten en diensten en de wens van bedrijven om innovatief en duurzaam te presteren. Was vroeger veelal sprake van een impliciete strategie, tegenwoordig willen de shareholders van organisaties de strategie van hun organisatie graag geëxpliciteerd zien in de vorm van een businessplan (ook wel strategieplan of ondernemingsplan).

In het businessmodel zal er gekeken worden naar hoe een organisatie impact kan maken op de drie P’s: People Planet Profit. Het doel is dus om een organisatie inzicht te geven om van waardeketen naar waardecyclus te gaan.

Advies

Dit project eindigt midden/eind april 2021. De definitieve datum volgt nog. Het project wordt afgerond met een presentatie waarin wij ons advies zullen verdedigen.

Onze interesse ligt vooral bij hoe wij op procesniveau een verbetering kunnen aanbrengen binnen een organisatie. Wij zijn ervan overtuigd dat digitaliseren een grote impact zal hebben in onze sector (bouw). Daarom denken we ook dat dat heel goed is om dat deel mee te nemen in het businessmodel. Denk hierbij aan hoe een organisatie data van een gebouw beter kan beheren om een gebouw goed te kunnen bedienen. Of hoe een organisatie digital twins kan inzetten om een duurzaam gebouw te krijgen. Wij kunnen eventueel ook kijken naar de samenwerking met verschillende ketenpartners en wat daaraan verbeterd kan worden om een open samenwerking te krijgen.'

