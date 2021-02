Samenwerking Janssen de Jong Groep en New Horizon voor circulaire transitie

Janssen de Jong Groep en New Horizon Urban Mining slaan vanaf heden de handen ineen. Met de strategische samenwerking beogen de beide partijen een versnelling in de transitie naar een circulaire bouw- en vastgoedeconomie te bewerkstelligen.

Foto boven: Michel Baars (New Horizon) en Ivo van der Mark (Janssen de Jong Groep)

Voor New Horizon, gespecialiseerd in urban mining, upcycling en circulair bouwen, ontstaat door de samenwerking een platform om sneller de totale keten binnen de bouw- en vastgoedmarkt te voorzien van circulaire bouwmaterialen. Janssen de Jong, een bouwbedrijf actief in alle fasen van de vastgoedketen, voegt met de samenwerking herontwikkeling toe, waarmee het bedrijf in staat is om alle diensten in de cyclus van bouw- en vastgoed aan te bieden.

Per direct wordt het New Horizon team verantwoordelijk voor het nieuwe cluster ‘Urban Mining’ binnen Janssen de Jong Groep. Dit cluster richt zich volledig op het leveren van circulaire producten aan de Nederlandse bouw- en vastgoedwereld. Michel Baars, oprichter en directeur van New Horizon: “Wij hebben de gezamenlijke ambitie om het meest invloedrijke collectief in de bouwsector te worden. Met als resultaat dat circulair bouwen de norm wordt.”

Transitie in stroomversnelling

Ivo van der Mark, CEO van Janssen de Jong Groep: “Door de strategische samenwerking met New Horizon Urban Mining is Janssen de Jong Groep in staat om alle diensten in de cyclus van bouw en vastgoed aan te bieden. Dat deden we al op het gebied van nieuwbouw, onderhoud, restauratie & renovatie. Door de samenwerking met New Horizon Urban Mining voegen we nu ook herontwikkeling toe. Met het nieuwe cluster Urban Mining vergroten we de beschikbaarheid van circulaire oplossingen voor de bouwsector organisch.”

Autonoom

New Horizon blijft autonoom opereren in de markt. Het hele team blijft dan ook ongewijzigd. In 2025 verwachten Janssen de Jong Groep en New Horizon Urban Mining samen € 100 miljoen circulaire omzet te realiseren. De focus ligt daarbij nadrukkelijk op het leveren van concrete oplossingen en toepassingen aan de gehele bouw- en vastgoedwereld.