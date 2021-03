Advertorial: Blauwdruk cliëntenkamer voor de GGZ

Faay Vianen heeft ideale scheidingswanden weten te ontwikkelen voor cliëntenkamers in de GGZ door deze molestbestendig, uitbraakveilig en anti-suïcidaal te maken. De lichte, geluidsisolerende en snel te bouwen wanden zijn nu een blauwdruk voor andere GGZ-klinieken.

GZ-instelling Stichting Arkin zorgt voor de behandeling van cliënten met een psychische en/of verslavingsaandoening in een klinische setting en als ambulante begeleiding vanuit de thuissituatie. Bij deze GGZ-instelling in Amsterdam was behoefte aan nieuwe cliëntenkamers; molestbestendig en voorzien van individueel sanitair. Kamers waarbij de cliënt centraal staat: mensen moeten in een vriendelijke, veilige omgeving worden opgevangen en behandeld.

Er gebeurt elke week wel wat: een brandstichting of een incident gepaard met agressie. De kamers moeten molestbestendig, uitbraakveilig en anti-suïcidaal zijn en ook zo veel mogelijk geluiddicht en brandwerend. Dit alles binnen een huiselijke uitstraling. De wensen van Arkin zijn samen met eisen vanuit de regelgeving vertaald naar een Programma van Eisen en een conceptontwerp passend binnen de bestaande gebouwstructuren.

Prefab

De wens om prefab te bouwen lag er al. Faay kwam al snel op het pad en samen met adviesbureau Objectum, Arkin en Faay is er gekeken of toepassing van prefab FAAY-wanden een optie was. Zo is er in de fabriek van Faay een testopstelling gemaakt van de wanden. Hierop zijn een aantal proeven losgelaten, waaronder een glasparelslingertest, om te kijken of de wand bepaalde krachten aankon. Bij deze glasparelslingertest is er gekeken of een Faay wand de impact van een met glasparels gevulde zak van 50 kilo, die model staat voor een struikelende persoon, kan weerstaan. Uit deze en de andere testen is de conclusie getrokken dat Faay-wanden uitermate geschikt zijn voor het maken van molestbestendige cliëntenkamers.

Samenstelling wanden

Voor het scheiden van de kamers is gekozen voor de IW148. Deze woningscheidende wand is een samengestelde wand van twee elementen VP54 met daartussen een ankerloze spouw van 40 mm gevuld met minerale wol. Dit tweeschalig systeem is dubbelzijdig afgewerkt met een vezelversterkte plaat van Rigidur. Het tweeschalige systeem, de massieve vlaskern, de minerale wol en de harde toplaag zorgt voor een molestbestendige wand met een uitstekende brand- en geluidsisolatie.

Sterk, snel en licht

De robuuste Faay wanden zijn niet alleen brand- en geluidwerend, maar ook molestbestendig, snel te monteren en eenvoudig te herstellen na schade. In dit project is met een goed team met veel plezier en respect voor elkaar samengewerkt. Door deze nauwe samenwerking tussen leveranciers, aannemers, gebruiker/opdrachtgever en bouwprocesmanager is een blauwdruk neergelegd voor cliëntenkamers binnen de GGZ.

Samenwerkende partijen

Opdrachtgever: Arkin

Bouwmanagementbureau: Objectum BV

Bouwopzichter: BOAG

Bouwcombinatie: Heddes Bouw & Ontwikkeling

Werktuigbouwkundig installateur: Limpid Blue

Elektrotechnisch installateur: SDR Elektrotechniek

Afbouwbedrijf: Velta Totaalprojecten (tevens Faay Expert)

Leverancier wanden: Faay Vianen B.V.