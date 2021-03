Dringender dan ooit zijn de opgaven voor schoolbesturen om toekomstbestendig te zijn en de leeromgeving gezond te maken. Waar moet je gezonde leeromgeving aan voldoen en hoe kun je duurzaamheid inbedden in je plannen? In een gratis white paper lees je antwoorden op deze urgente vragen.

In de kennispublicatie ‘Betere leerprestaties en hogere kwaliteit schoolgebouw binnen handbereik’ leggen experts in schoolverduurzaming uit hoe jouw school met weinig moeite en middelen veilig en gezond wordt. Hierdoor kun je de kwaliteit van lesgeven verhogen en de prestaties van leerlingen verbeteren. In de white paper ontdek je hoe je gebruik kunt maken van de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) en hoe je voor integrale verduurzaming gaat op natuurlijke momenten, aan de hand van een MJOP (Meerjaren Onderhoudsplan).

Wil jij ook leren hoe verduurzaming investeringsruimte kan opleveren? Lees dan de gratis white paper ‘Betere leerprestaties en hogere kwaliteit schoolgebouw binnen handbereik’ in onze kennisbank.