Webinar ‘Een gezonde geest in een gezond kantoor’ met prof. Erik Scherder

Ben jij verantwoordelijk voor een bedrijf, kantooromgeving of Human Resources? En wil je weten hoe jouw gebouw de mentale gezondheid beïnvloedt van de gebruikers? Dan is het webinar ‘Een gezonde geest in een gezond kantoor’ met professor Erik Scherder iets voor jou.

Het webinar wordt georganiseerd door Blue Building Institute en CFP Green Buildings. Samen zetten zij zich in om de gezondheid, het welzijn en het geluk van de mens in de gebouwde omgeving te bevorderen. Niet alleen voor nu, maar ook in de toekomst.

Programma

Opening

Door Blue Building Institute & CFP Green Buildings. Case Study

Over de waarde van gezonde gebouwen. Interactieve presentatie van Erik Scherder

Professor Erik Scherder (zie foto) laat tijdens het webinar zien hoe gebouwen – en in het bijzonder werkomgevingen – invloed hebben op onze (mentale) gezondheid. Tijdens deze interactieve presentatie gaat hij met jou in gesprek over hoe een gezonde werkomgeving eruit zou moeten zien. Q&A lounge

Om verder in gesprek te gaan met experts.

Erik Scherder

Professor Erik Scherder is hoogleraar Klinische Neuropsychologie en hoofd van de gelijknamige afdeling bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij zal tijdens dit webinar een interactieve presentatie geven over de impulsen van de werkomgeving en de reacties hierop van jouw brein. Dit leidt tot interessante en onverwachte inzichten, waar jij als bedrijfsmanager, facilitair manager of HR manager je voordeel mee kunt doen.

CFP experts

Gebouwen zijn van invloed op onze gezondheid, omdat het binnenklimaat en de fysieke omgeving direct effect hebben op gezondheid en welzijn. De CFP experts helpen diverse klanten om gebouwen duurzamer, maar ook gezonder te maken door middel van online tools en consultancy. Aansluitend aan deit webinar kun je al je vragen stellen en delen WELL expert Demi Alders en CEO Bram Adema hun ervaringen uit de praktijk.

BBI Experts

Blue Building Institute stelt de gezondheid en het welzijn van de mens centraal. Ze verbeteren de dagelijkse gezondheid van de bevolking door het ontwerp, de financiering en het management van de gebouwde omgeving te beïnvloeden. De ontwikkelingen die zij samen met partners in gang zetten, zijn niet alleen van toepassing op de gebouwde omgeving, maar raken de totale samenleving. Ook BBI experts zijn aanwezig om al je vragen te beantwoorden op het gebied van gezonde gebouwen.

Registreer je nu voor dit webinar op 10 maart (14.00 - 15.30 uur) via: https://www.bluebuildinginstitute.nl/webinar10maart



Kun je niet live aanwezig zijn? Schrijf je dan in om de opnames achteraf te bekijken.